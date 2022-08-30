Лето, похоже, закончилось, и настало время дождливой осени. Однако новости при этом не заканчиваются, поэтому рассказываем о самом важном, что произошло в Латвии и мире во вторник, 30 августа.
Главное за 30 августа ⟩ Полная отмена КОЗ, уникальная операция в Страдиня и нападение пьяного гражданина РФ
Новости Латвии:
Во вторник Кабинет министров принял решение о полной отмене компонента обязательной закупки (КОЗ) электроэнергии, сообщил журналистам министр юстиции Янис Борданс после заседания правительства. Он указал, что это политическое решение, которое освободит потребителей электроэнергии от КОЗ в условиях энергетического кризиса.
В английском языке есть выражение Throw it against the wall and see what sticks ("Брось это в стену и посмотри, что прилипнет"). Эта идиома используется, когда человек не знает, что ему делать, и делает все подряд, надеясь, что что-нибудь сработает. Судя по всему, этим и занимаются "Консервативные".
Кабинет министров на заседании правительства во вторник, 30 августа, договорился присвоить терминалу сжиженного природного газа (СПГ) в Скулте статус объекта национальных интересов, сообщил журналистам премьер-министр Кришьянис Кариньш после принятия решения. Соответствующий законопроект до 20 сентября должно представить Министерство экономики.
Гражданам, обязанным служить в Службе государственной обороны, но не прошедшим ее, будет выдаваться удостоверяющий личность документ со сроком годности только до 26-летнего возраста, говорится в законопроекте, подготовленном Минобороны.
Чтобы помочь пациенту вернуть голос после паралича левой голосовой связки, в клинике оториноларингологии Университетской клинической больницы им. П. Страдиня (PSKUS) была проведена первая в Балтии операция по тиропластике, в которой использовался мягкий силиконовый имплант.
27 августа этого года незадолго до двух часов ночи в Старой Риге, на улице Кунгу, мужчина подошел к автомобилю с украинскими номерами и выбил стекло, сообщает Госполиция. Полиция отмечает, что задержанный мужчина - подданный России и сначала он отказывался предоставлять свои персональные данные. Более того, в момент задержания он находился в состоянии очевидного алкогольного опьянения, однако от проведения экспертизы отказался.
Правительство поддержало сегодня поправки к правилам, которые предусматривают усиленные проверки граждан России, Беларуси и Камеруна, въезжающих в Латвию.
В понедельник, 29 августа, на пароме Stena Scandica, направлявшемся из Вентспилса в шведский Нюнесхамн, произошел пожар, пишет портал Dagens Nyheter. Во вторник стало известно, что пожар был потушен и паром продолжает движение.
В понедельник вечером, 29 августа, и в ночь на вторник, 30 августа, на большей части территории Латвии прошли грозы, в некоторых местах сильный дождь продолжает идти и во вторник утром, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии. Пользователи соцсетей запечатлели бурю на фото и видео.
Главное за рубежом:
Обвиняемый в госизмене журналист Иван Сафронов выступил в суде с последним словом. Приговор бывшему спецкору "Коммерсанта" и "Ведомостей" огласят 5 сентября, обвинение запросило для него 24 года лишения свободы. Би-би-си приводит последнее слово Сафронова, которое он передал редакции, полностью с минимальными правками.
Во вторник утром Киевский район Харькова вновь подвергся обстрелу. Погибли пять человек, семеро получили ранения, сообщил мэр города Игорь Терехов. "РБК Украина" сообщает о четырех погибших.
Пожилые активистки прокремлевского движения "Отряды Путина" демонстративно сожгли предварительно распечатанные для них фотографии первых лиц Эстонии, Латвии, Литвы и Польши и флаги этих стран.
Удары ВСУ сделали Черноморский флот РФ беспомощным, превратив его во второстепенную силу, пишет издание Politico. С начала вторжения России 24 февраля Вооруженным силам Украины удалось потопить несколько военных кораблей противника, в том числе и крейсер "Москва".
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