Главное за 30 августа ⟩ Полная отмена КОЗ, уникальная операция в Страдиня и нападение пьяного гражданина РФ

В английском языке есть выражение Throw it against the wall and see what sticks ("Брось это в стену и посмотри, что прилипнет"). Эта идиома используется, когда человек не знает, что ему делать, и делает все подряд, надеясь, что что-нибудь сработает. Судя по всему, этим и занимаются "Консервативные".