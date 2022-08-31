Элитная школа для семьи Лукашенко. Что о ней узнали расследователи

На каком основании частная школа претендовала на бюджетные деньги? Этот вопрос расследователи задали самой Ирине Абельской, которая ответила коротко: "Не по адресу". Главный бухгалтер Минской международной гимназии подтвердила, что указанные закупки были оплачены за счет бюджета "в рамках какой-то государственной программы", рассказал DW Алексей Карпека. “Она не смогла назвать конкретную программу. Опрошенные нами эксперты высказали предположение, что эту школу внесли в список учебных заведений, которые занимаются инновационной и экспериментальной деятельностью. Возможно, на основании этого они получали деньги на свои нужды”, - предполагает Алексей Карпека.

По его словам, на подготовку расследования у команды центра ушло четыре недели, хотя о компании “Горизонты знаний” и ее связях с Ириной Абельской им стало известно больше года назад. “Но тогда у нас не было информации, для чего эта компания и чем она занимается. Недавно появилось время, больше данных и возможностей их проверить. Оказалось, что фирма Абельской напрямую связана с частной школой, которую, как мне показалось, впопыхах открыли в 2020 году, когда Николай Лукашенко забрал документы из лицея БГУ”.