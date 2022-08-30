В Латвии средняя брутто-зарплата выросла, но осталась самой низкой в Балтии

Медиана брутто-зарплаты за полную ставку во втором квартале 2022 года составила 1078 евро, а медиана заработной платы после уплаты налогов (нетто) - 801 евро. Медиана и брутто, и нетто-зарплаты увеличилась на 10,8%.

Во втором квартале 2022 года средняя зарплата за полную ставку была выше, чем в среднем по стране, в сфере финансовой и страховой деятельности (2413 евро), информационных и коммуникационных услуг (2239 евро), энергетики (1765 евро), профессиональных, научных и технических услуг (1723 евро), здравоохранении и сфере социального ухода (1621 евро), государственном управлении (1556 евро), в отрасли добычи полезных ископаемых и разработки карьеров (1440 евро).

Самая низкая средняя заработная плата до уплаты налогов была в гостиничной сфере и общественном питании - 861 евро.

Во втором квартале этого года самая высокая средняя брутто-зарплата за полную ставку была в Риге - 1525 евро, а самая низкая в Латгале - 947 евро, что на 38% меньше, чем в столице.

В Латвии во втором квартале была самая низкая брутто-зарплата среди стран Балтии

Во втором квартале этого года в Латвии была самая низкая средняя брутто-зарплата среди стран Балтии, свидетельствуют данные Центрального статистического управления.

Самая высокая средняя брутто-зарплата в этот период была в Литве - 1781 евро, тогда как в Эстонии средняя брутто-зарплата составила 1693 евро, а в Латвии - 1362 евро.

По сравнению со вторым кварталом 2021 года средняя брутто-зарплата в Литве выросла на 13,7%, в Эстонии - на 10,1%, в Латвии - на 8,3%.

Минимальная зарплата в Литве составляет 730 евро, в Эстонии - 654 евро, в Латвии - 500 евро.