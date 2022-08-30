Во втором квартале этого года средняя брутто-зарплата (до вычета налогов) в Латвии за работу на полную ставку составляла 1362 евро, что на 8,3% или 105 евро больше, чем за соответствующий период 2021 года, свидетельствуют данные Центрального статистического управления (ЦСУ).
В Латвии средняя брутто-зарплата выросла, но осталась самой низкой в Балтии
В частном секторе средняя брутто-зарплата во втором квартале увеличилась по сравнению с тем же периодом 2021 года на 9% до 1358 евро, а в государственном секторе - на 7% до 1380 евро.
В секторе государственного управления, который включает в себя государственные учреждения и учреждения самоуправлений, Государственное агентство социального страхования, а также контролируемые и финансируемые государством и самоуправлениями общества капитала, средняя брутто-зарплата во втором квартале этого года составила 1346 евро, что на 6,3% больше по сравнению с соответствующим периодом 2021 года.
Оплата за один час работы до уплаты налогов за указанный период увеличилась на 5,6% - до 9,2 евро.
Во втором квартале по сравнению с первым кварталом 2022 года средняя брутто-зарплата выросла на 5%, в том числе в частном секторе - на 4%, в общественном секторе - на 7,4%, в секторе общего государственного управления - на 8,1%. В то же время почасовая оплата до уплаты налогов увеличилась на 5,5% по сравнению с предыдущим кварталом.
Средняя нетто-зарплата, рассчитанная с учетом налогов, применяемых на рабочем месте, составила во втором квартале 997 евро или 73,2% от брутто-зарплаты. В течение года средний размер нетто-зарплаты вырос не так значительно, как до уплаты налогов, - на 7,5%. С другой стороны, с учетом роста потребительских цен нетто-зарплата снизилась на 7,6%, что свидетельствует о снижении покупательной способности работающих.
Медиана брутто-зарплаты за полную ставку во втором квартале 2022 года составила 1078 евро, а медиана заработной платы после уплаты налогов (нетто) - 801 евро. Медиана и брутто, и нетто-зарплаты увеличилась на 10,8%.
Во втором квартале 2022 года средняя зарплата за полную ставку была выше, чем в среднем по стране, в сфере финансовой и страховой деятельности (2413 евро), информационных и коммуникационных услуг (2239 евро), энергетики (1765 евро), профессиональных, научных и технических услуг (1723 евро), здравоохранении и сфере социального ухода (1621 евро), государственном управлении (1556 евро), в отрасли добычи полезных ископаемых и разработки карьеров (1440 евро).
Самая низкая средняя заработная плата до уплаты налогов была в гостиничной сфере и общественном питании - 861 евро.
Во втором квартале этого года самая высокая средняя брутто-зарплата за полную ставку была в Риге - 1525 евро, а самая низкая в Латгале - 947 евро, что на 38% меньше, чем в столице.
В Латвии во втором квартале была самая низкая брутто-зарплата среди стран Балтии
Во втором квартале этого года в Латвии была самая низкая средняя брутто-зарплата среди стран Балтии, свидетельствуют данные Центрального статистического управления.
Самая высокая средняя брутто-зарплата в этот период была в Литве - 1781 евро, тогда как в Эстонии средняя брутто-зарплата составила 1693 евро, а в Латвии - 1362 евро.
По сравнению со вторым кварталом 2021 года средняя брутто-зарплата в Литве выросла на 13,7%, в Эстонии - на 10,1%, в Латвии - на 8,3%.
Минимальная зарплата в Литве составляет 730 евро, в Эстонии - 654 евро, в Латвии - 500 евро.
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