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Мало учителей: в некоторых школах Риги латышский будут преподавать сразу нескольким классам

rus.tvnet.lv
Мало учителей: в некоторых школах Риги латышский будут преподавать сразу нескольким классам
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Школа. Иллюстративное фото
Школа. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

В Рижской думе проинформировали, что из-за нехватки учителей в отдельных школах Риги латышский язык какое-то время могут преподавать всем классам вместе, сообщает Panorāma.

Практически накануне начала нового учебного года в рижских образовательных учреждениях свободно более 100 вакансий.

Начальник управления образования службы образования, культуры и спорта Рижской думы Ивар Баламовскис указал: "В таких предметах, как латышский язык, где наблюдается большой дефицит педагогов, если школа не успеет обеспечить разделение групп всех классов, придется допустить, что какое-то время латышскому языку будут учить все классы вместе". Он также добавил, что это может повлиять на качество образования.

Чиновники Рижской думы в этом году призвали школы больше сотрудничать между собой, а не конкурировать.

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