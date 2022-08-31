Мало учителей: в некоторых школах Риги латышский будут преподавать сразу нескольким классам

Начальник управления образования службы образования, культуры и спорта Рижской думы Ивар Баламовскис указал: "В таких предметах, как латышский язык, где наблюдается большой дефицит педагогов, если школа не успеет обеспечить разделение групп всех классов, придется допустить, что какое-то время латышскому языку будут учить все классы вместе". Он также добавил, что это может повлиять на качество образования.