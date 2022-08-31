Россия снова выключила "Северный поток". Европа аврально готовится к кризисной зиме

В Берлине, как и в других европейских городах, уже экономят на уличном освещении Фото: Reuters

Однако субсидии только поддерживают спрос на энергоносители, усугубляя проблему высоких цен, жалуются экономисты.

"Эксперты энергетической отрасли с момента зарождения нынешнего кризиса неустанно и настоятельно советовали поставить во главу угла энергосбережение. Однако политики и журналисты зациклились на сверхприбылях компаний отрасли, реформе энергорынка и субсидировании", - сокрушается глава консалтинговой компании Neon и профессор немецкой Hertie School Лион Хирт.

Еврокомиссия прислушалась к их советам еще весной и предложила всем 27 странам союза сократить потребление газа на 15% до конца марта 2023 года. Еще до того, как все задумались о выполнении этой рекомендации, она устарела - поставки "Газпрома" уменьшились существеннее ожиданий.

Еще три года назад "Газпром" ежедневно поставлял в Европу до 500 млн кубометров в сутки. В мае этого года - всего 250 млн в сутки. За лето экспорт упал со 140 млн в июне до 115 млн в августе, причем при выключенном на профилактику "Северном потоке" он опускался до исторического минимума, всего около 80 млн кубометров в сутки.

Тем не менее, страны ЕС сумели с опережением графика восполнить запасы в подземных газохранилищах. Сейчас они на четверть превышают прошлогодние показатели, и в целом полны почти на 80%. Весенний план Еврокомиссии перевыполнен, однако радоваться рано.