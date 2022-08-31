В автобусе родился ребенок: компания обещает ему бесплатный проезд до 18 лет

Автобусная компания написала в своем посте в Facebook, что по дороге из Парижа в Варшаву на свет появился новый человек. Автобус добрался до города Познань на западе Польши, когда мальчик уже родился. Ситуация была напряженной, но с помощью водителя автобуса и попутчиков пассажирка благополучно произвела младенца на свет. Приехавшая скорая помощь увезла новоиспеченную мать с ребенком в больницу. Оба были в порядке.