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В автобусе родился ребенок: компания обещает ему бесплатный проезд до 18 лет

rus.postimees.ee
В автобусе родился ребенок: компания обещает ему бесплатный проезд до 18 лет
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Фото: Shutterstock

17 августа в салоне международного автобуса компании Flixbus родился ребенок, пишет Rus.Postimees.

Автобусная компания написала в своем посте в Facebook, что по дороге из Парижа в Варшаву на свет появился новый человек. Автобус добрался до города Познань на западе Польши, когда мальчик уже родился. Ситуация была напряженной, но с помощью водителя автобуса и попутчиков пассажирка благополучно произвела младенца на свет. Приехавшая скорая помощь увезла новоиспеченную мать с ребенком в больницу. Оба были в порядке.

Поскольку ребенок родился в автобусе, компания решила предоставить ему бесплатный проездной билет на автобусы и поезда Flixbus вплоть до его 18-летия.

В истории компании это третий рожденный в салоне автобуса ребенок. 

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