Ср, 31.08.2022
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
О нас
Рассылка
LAT
Искать

Украинская авиация нанесла 16 ударов по позициям РФ

rus.tvnet.lv
Украинская авиация нанесла 16 ударов по позициям РФ
Facebook OK Telegram Whatsapp
Comments
Фото: Oleh Dubyna/Shutterstock

Во вторник, 30 августа, украинская боевая авиация нанесла 16 ударов по позициям российских войск, уничтожив пункты управления и материально-техническое обеспечение оккупационных войск, сообщило оперативное командование ВСУ "Юг".

В течение дня украинские ракетно-артиллерийские подразделения нанесли удары по четырем командным пунктам войск РФ и четырем транспортным мостам - Каховскому, Дарьевскому и двум мостам в Антоновке. Степень повреждения этих мостов ограничивает возможности противника использовать их.

"Наша авиация нанесла 16 ударов по опорным пунктам, складам боеприпасов и районам сосредоточения живой силы, вооружения и техники", - говорится в сообщении.

Оперативное командование "Юг" сообщило об уничтожении 117 солдат противника и более 30 единиц техники: девяти танков Т-72, ​​трех реактивных систем залпового огня "Град", САУ "Гиацинт-С", самоходной гаубицы "Мста", 18 единиц бронетехники и четырех складов боеприпасов в Баштанском районе Николаевской области и Бериславском, Каховском и Херсонском районах Херсонской области.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх