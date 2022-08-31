Во вторник, 30 августа, украинская боевая авиация нанесла 16 ударов по позициям российских войск, уничтожив пункты управления и материально-техническое обеспечение оккупационных войск, сообщило оперативное командование ВСУ "Юг".
Украинская авиация нанесла 16 ударов по позициям РФ
В течение дня украинские ракетно-артиллерийские подразделения нанесли удары по четырем командным пунктам войск РФ и четырем транспортным мостам - Каховскому, Дарьевскому и двум мостам в Антоновке. Степень повреждения этих мостов ограничивает возможности противника использовать их.
"Наша авиация нанесла 16 ударов по опорным пунктам, складам боеприпасов и районам сосредоточения живой силы, вооружения и техники", - говорится в сообщении.
Оперативное командование "Юг" сообщило об уничтожении 117 солдат противника и более 30 единиц техники: девяти танков Т-72, трех реактивных систем залпового огня "Град", САУ "Гиацинт-С", самоходной гаубицы "Мста", 18 единиц бронетехники и четырех складов боеприпасов в Баштанском районе Николаевской области и Бериславском, Каховском и Херсонском районах Херсонской области.
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