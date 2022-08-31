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Синоптики рассказали о погоде на следующей неделе

rus.tvnet.lv/LETA
Синоптики рассказали о погоде на следующей неделе
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Фото: Ivars Soikāns/LETA

Pēc dzestra laika septembra sākumā gaisa temperatūra nākamajā nedēļā Latvijā pakāpeniski paaugstināsies, prognozē sinoptiķi.

После прохладной погоды в начале сентября температура воздуха в Латвии на следующей неделе вновь повысится, прогнозируют синоптики.

Во второй половине этой недели температура воздуха по ночам может понизиться до 0...+7 градусов, только местами на побережье будет +8...+10 градусов. Местами, в основном на востоке страны, ожидаются заморозки.

Температура воздуха днем составит +12...+17 градусов. Ожидается переменная облачность с кратковременными дождями, местами сильными, а также грозы и град. Ливни в основном затронут побережье, в том числе Ригу.

В начале следующей недели ожидается более сухая и солнечная погода, температура воздуха начнет повышаться. В течение недели воздух прогреется до +18...+23 градусов.

Как сообщалось, последний день августа в этом году в Латвии также стал первым днем метеорологической осени, когда среднесуточная температура воздуха не превышает +15 градусов.

Галерея: Осень

Календарная осень начинается 1 сентября и заканчивается 30 ноября каждого года, тогда как началом астрономической осени является равноденствие - в это время оба полушария Земли получают одинаковое количество солнечного света и тепла. В этом году астрономическая осень начнется 23 сентября.

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