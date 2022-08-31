Вкусный и полезный рецепт фаршированных перцев
Вкусный и полезный рецепт фаршированных перцев
Ингредиенты:
- болгарский перец;
- жемчужная перловка;
- куриное филе;
- соль, специи по вкусу.
Приготовление:
- Перловку отварить до полуготовности.
- У перца вырезать сердцевину с семенами.
- Куриное филе нарезать маленькими кусочками.
- Филе смешать с отварной перловкой, добавить соль и специи.
- Очищенный перец заполнить начинкой и поместить в форму для запекания.
- Добавить немного воды.
- Запекать в разогретой до 180° духовке 20 минут под крышкой (фольгой), затем еще примерно 20 минут - без крышки (фольги).
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