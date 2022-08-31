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Вкусный и полезный рецепт фаршированных перцев

rus.tvnet.lv
Вкусный и полезный рецепт фаршированных перцев
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Фото: https://www.instagram.com/pp_kbitja/

Любительница ПП-готовки Катя предлагает очередной простой рецепт очень вкусного и полезного блюда! 

Ингредиенты

  • болгарский перец;
  • жемчужная перловка;
  • куриное филе;
  • соль, специи по вкусу.

Приготовление: 

  1. Перловку отварить до полуготовности.
  2. У перца вырезать сердцевину с семенами.
  3. Куриное филе нарезать маленькими кусочками.
  4. Филе смешать с отварной перловкой, добавить соль и специи.
  5. Очищенный перец заполнить начинкой и поместить в форму для запекания.
  6. Добавить немного воды.
  7. Запекать в разогретой до 180° духовке 20 минут под крышкой (фольгой), затем еще примерно 20 минут - без крышки (фольги).
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