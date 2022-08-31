За сутки выявлено 1176 новых случаев Covid-19, скончались 2 человека

Умершие входили в возрастную группу от 70 до 89 лет:

один человек - в возрасте от 70 до 79 лет;

один человек - в возрасте от 80 до 89 лет.

Из них один человек не был вакцинирован или не завершил курс вакцинации, один был вакцинирован.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости уменьшился и составил 644,4 случая на 100 тысяч населения.

Было проведено 4340 лабораторных тестов на Covid-19, 27,1% из них оказались положительными. Из выявленных зараженных 462 не были привиты против коронавируса или не завершили курс вакцинации, 714 заболевших были вакцинированы.

С начала пандемии в Латвии Covid-19 был лабораторно подтвержден у 899 133 человек, умерли 5946 человек.

Госпитализации

В минувшие сутки число пациентов с Covid-19 в больницах уменьшилось с 204 до 194 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

За последние сутки госпитализировано 27 пациентов с Covid-19, выписаны 33 человека.

У 88 пациентов Covid-19 является основным диагнозом. Из них у 79 человек среднетяжелое течение заболевания, десять человек находятся в тяжелом состоянии.