За последние сутки в Латвии зарегистрировано 1176 новых случаев Covid-19, скончались два человека, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
За сутки выявлено 1176 новых случаев Covid-19, скончались 2 человека
Умершие входили в возрастную группу от 70 до 89 лет:
- один человек - в возрасте от 70 до 79 лет;
- один человек - в возрасте от 80 до 89 лет.
Из них один человек не был вакцинирован или не завершил курс вакцинации, один был вакцинирован.
Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости уменьшился и составил 644,4 случая на 100 тысяч населения.
Было проведено 4340 лабораторных тестов на Covid-19, 27,1% из них оказались положительными. Из выявленных зараженных 462 не были привиты против коронавируса или не завершили курс вакцинации, 714 заболевших были вакцинированы.
С начала пандемии в Латвии Covid-19 был лабораторно подтвержден у 899 133 человек, умерли 5946 человек.
Госпитализации
В минувшие сутки число пациентов с Covid-19 в больницах уменьшилось с 204 до 194 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.
За последние сутки госпитализировано 27 пациентов с Covid-19, выписаны 33 человека.
У 88 пациентов Covid-19 является основным диагнозом. Из них у 79 человек среднетяжелое течение заболевания, десять человек находятся в тяжелом состоянии.
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