Юная местная легкоатлетка Елизавета Романенко родилась в русскоязычной семье, но русской себя не считает и с гордостью представляет Латвию на международных соревнованиях. Об этом спортсменка рассказала в своём TikTok.
Романенко: "Я из русскоязычной семьи, но горжусь тем, что выступаю под латвийским флагом"
18-летняя Романенко специализируется в спринте и прыжках в длину, она является воспитанницей спортивной школы Arkādija под руководством тренера Андрея Санникова.
В своём TikTok-профиле она разместила эмоциональное видео, в котором призвала жить дружнее и поддерживать друг друга.
"Привет. Я легкоатлетка из Латвии, которая родилась в русскоязычной семье. Но это не значит, что я русская. Я выступала и буду выступать под латвийским флагом и горжусь этим.
В мире сейчас происходят ужасные вещи. Я очень хочу, чтобы люди объединились. Нам нечего делить. Все мы жители этой планеты. Время объединяться и поддерживать друг друга. Я от всего сердца - за мир во всём мире! Давайте будем чуточку добрее!" - говорится в видео спортсменки.
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В комментариях под видео пользователи отреагировали по-разному. Романенко получила как похвалу, так и критику на латышском и русском языках. Один из пользователей поинтересовался у Елизаветы, говорит ли она дома только по-латышски, а другой упрекнул в том, что она не осудила войну в Украине, а лишь выступила за мир во всём мире.
Отметим, что за профилем Елизаветы в TikTok следят почти полторы тысячи человек, а вышеупомянутое видео посмотрели больше 18 тысяч человек.
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