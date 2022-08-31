Генштаб ВСУ сообщает об ожесточенных боях на Донбассе

По данным некоторых украинских официальных лиц и западных военных экспертов, украинские вооруженные силы 29 августа перешли в наступление в районе Херсонщины и в нескольких местах прорвали линию российской обороны. Однако украинские военные призывают журналистов и очевидцев не разглашать слишком много информации о происходящем, чтобы не навредить действиям армии.

На брифинге Генштаба Украины утром в среду не было никаких новостей о наступлении, перечислялись лишь населенные пункты в Херсонской и Николаевской областях, где российская армия продолжает обстреливать военную и гражданскую инфраструктуру.

В то же время в сводке говорится, что в Донецкой области продолжаются ожесточенные бои в направлениях Бахмута и Авдеевки, где "противник не прекращает попыток выйти на административную границу". "Наступательными действиями [противник] пытался улучшить тактическое положение на направлениях Красногоровки и Марьинки, традиционно понес потери и отступил".

В то же время Россия проводит перегруппировку частей 3-го армейского корпуса в районе Запорожья "для возобновления наступления в указанном направлении", сообщает Генштаб.

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