Удар по репутации: Иран как главная надежда России на боевые беспилотники

"Были удары повстанцев в Саудовской Аравии и по американским базам в Ираке, но результаты не были блестящими. Поэтому не удивлюсь, что в такой напряженной ситуации, как в Украине, у этих дронов будут проблемы", - говорит эксперт.

Война на Украине высветила неспособность России разработать боевые беспилотники, которые США используют уже 20 лет, считают эксперты. В Москве поняли, что боевые беспилотники нужны были еще вчера, причем в больших количествах.

В сложившейся ситуации для решения проблемы нехватки дронов Россия может рассчитывать только на двух своих союзников - Иран и Китай. Правда Китай официально заявил, что выступает за мирное урегулирование войны в Украине и не желает сталкиваться с последствиями западных санкций в момент, когда собственная экономика испытывает значительные проблемы.

Поэтому остается только Иран, у которого с ним нет никаких проблем - иранские беспилотники производятся и собираются исключительно в Иране, так что это очень выгодно для России. Кроме того, Иран является надежным союзником России.

Иран также является примером того, как его внутреннее производство развивалось, несмотря на международные санкции.