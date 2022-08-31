Связь между Москвой и Тегераном укрепилась, о чем свидетельствует поставка в Россию иранских боевых беспилотников, а также их дальнейшее использование в Украине. The Washington Post собрала данные из разных источников и обнаружила, что с дронами возникают разные проблемы.
Удар по репутации: Иран как главная надежда России на боевые беспилотники
По данным американских и других спецслужб, транспортные самолеты вылетели из Ирана 19 августа и несли как минимум два типа беспилотников. Оба типа беспилотников способны поражать радары, артиллерийские системы и другие типы военных целей.
Однако американские спецслужбы указывают, что у этих дронов есть известные технические проблемы. При первых испытаниях, проведенных российскими военными с иранскими беспилотниками, они не смогли выполнить поставленные задачи.
"У системы [беспилотников] есть несколько недостатков. Русские не очень довольны", — сказал чиновник, правительство которого следило за процессом передачи дронов.
Есть основания полагать, что данная поставка беспилотников Mohajer-6 и Shaded является лишь первой партией. В целом планируется, что Иран передаст России несколько сотен беспилотников различных типов.
Сама Россия имеет от 1500 до 2000 военных разведывательных беспилотников, но не имеет боевых беспилотников, которые могли бы наносить точные удары вглубь вражеской территории. В распоряжении украинской армии есть легендарные Bayraktar турецкого производства, которые с начала войны с поразительной легкостью прорывают российскую оборону, а также вызывают существенные сбои в системах снабжения и действиях артиллерии.
Администрация Байдена сообщила еще в июле, что Иран может передать России большое количество беспилотников. Точные детали (и проблемы) сделки Москвы и Тегерана ранее не сообщались.
По некоторым данным, в середине августа российские самолеты несколько раз летали в иранскую Карабазу для сбора дронов. В первую партию вошли две модели беспилотников Shaded - Shaded-129 и Shaded-191, а также дроны модели Mohajer-6. Они считаются одними из лучших иранских беспилотников, способных выполнять как разведывательные, так и атакующие функции.
По сообщениям разведки, соглашение является результатом многомесячных переговоров между Тегераном и Москвой. По соглашению иранские технические специалисты выезжали в Россию для установки всех необходимых систем, а российские офицеры проводили обучение в Иране.
Правительство Ирана уклонилось от ответа на заявления США о поставках беспилотников в Россию. В июле представитель МИД Ирана признал, что "есть сотрудничество между Ираном и Россией в сфере технологий", но подчеркнул, что Иран "выступает за дипломатическое урегулирование войны в Украине".
Точно так же Иран снабжал йеменских повстанцев боевыми беспилотниками, но эти беспилотники практически не испытывались в условиях, когда используется метод электронного "подавления", как это имеет место в Украине.
"Эти беспилотники не действовали в боевой обстановке с высокотехнологичной ПВО, как это имеет место в Украине. Так что могут быть проблемы", - сказал военный эксперт и эксперт по безопасности.
"Были удары повстанцев в Саудовской Аравии и по американским базам в Ираке, но результаты не были блестящими. Поэтому не удивлюсь, что в такой напряженной ситуации, как в Украине, у этих дронов будут проблемы", - говорит эксперт.
Война на Украине высветила неспособность России разработать боевые беспилотники, которые США используют уже 20 лет, считают эксперты. В Москве поняли, что боевые беспилотники нужны были еще вчера, причем в больших количествах.
В сложившейся ситуации для решения проблемы нехватки дронов Россия может рассчитывать только на двух своих союзников - Иран и Китай. Правда Китай официально заявил, что выступает за мирное урегулирование войны в Украине и не желает сталкиваться с последствиями западных санкций в момент, когда собственная экономика испытывает значительные проблемы.
Поэтому остается только Иран, у которого с ним нет никаких проблем - иранские беспилотники производятся и собираются исключительно в Иране, так что это очень выгодно для России. Кроме того, Иран является надежным союзником России.
Иран также является примером того, как его внутреннее производство развивалось, несмотря на международные санкции.
Что касается Украины, то поставки HIMARS и другого дальнобойного оружия с Запада позволили Украине уничтожить российские командные пункты и логистические пути. Одна из самых больших проблем для России заключается в том, что у нее не так много боевых беспилотников, способных наносить дальние удары по конкретным целям и уничтожать западное оружие.
Также отсутствие боевых беспилотников мешает России препятствовать украинской армии укреплять и отвоевывать свои территории, а также пополнять свои резервы. В украинской армии есть специальные системы радиоэлектронной защиты, благодаря которым многие российские беспилотники фактически становятся металлоломом.
Россия пытается наладить собственное производство беспилотников, но этому мешают западные санкции и экспортный контроль. Аналитики говорят, что регулярные поставки полупроводников являются ключевым моментом в производстве дронов.
По словам одного военного эксперта, Россия делает ставку на "черный рынок", но этого недостаточно. Микрочипы нужны для всего, от специальных ракет до самолетов и танков, не говоря уже о "гражданских электронных изделиях".
Аналитики считают, что поставка боевых беспилотников в Россию вряд ли повлияет на переговоры по ядерной сделке с Ираном, которые в настоящее время ведутся между Ираном и мировыми лидерами. Это потому, что цель этих переговоров - лишить Иран способности быстро разрабатывать ядерное оружие. Однако военная связь между Ираном и Россией является неприятным событием в глазах западных лидеров.
Что же касается российского президента Владимира Путина, то он почти не заметил неприятного нюанса: соглашение с Ираном - это удар по репутации самой России, позиционирующей себя как "вторая по силе армия в мире". В отличие от США, России нужно обращаться за помощью к другим странам с более передовыми военными технологиями.
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