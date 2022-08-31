Заканчивается последний день лета. Жара ушла, а учащиеся готовятся к новому учебному году. Надеемся, этот день вас порадовал хорошими событиями и спешим поделиться самыми актуальными новостями за 31 августа.
ГЛАВНОЕ ЗА 31 АВГУСТА ⟩ Отмена авиарейсов, украинские дети в латвийских детсадах и сообщения от Минобороны
Новости Латвии:
Кристина с двумя маленькими детьми переехала из Киева в Ригу в начале марта и сразу начала искать садик. Заявку подала в частный детский сад Laisma. Оказалось, что там есть свободные места, и детей взяли сразу. Через пару месяцев семья поменяла и место жительства, и садик, но оба раза они попадали в латышские частные учреждения.
Демонтаж советского мемориального комплекса в парке Победы в Пардаугаве не вызвал массовых протестов. Это свидетельствует не только о достойной работе силовых структур Латвии, но и о переменах в обществе, заявил глава Центра стратегической коммуникации НАТО Stratcom Янис Сартс.
В последние месяцы на бирже электроэнергии Nord Pool были отдельные периоды особенно высоких цен, что породило слухи о том, что участие в ней должно быть прекращено и, таким образом, снижены цены на электроэнергию в Латвии. Фактчекинговый проект TVNET "Фактомат" выяснил, имеют ли эти утверждения под собой основания или это всего лишь ложные надежды.
Насколько Латвии нужен обязательный военный призыв, как снос памятника в Пардаугаве повлияет на внутреннюю безопасность страны, как Латвия может помочь Украине - все это, а также другие темы будут обсуждаться в эфире, где сойдутся экс-министр внутренних дел и полковник запаса Национальных вооруженных сил (НВС).
7 и 8 сентября в период с 8:00 до 20:00 Министерство обороны в сотрудничестве с операторами мобильной связи - Latvijas Mobilais Telefons, BITE Latvija, Tele2 - и Государственной пожарно-спасательной службой с помощью текстовых SMS-сообщений будет информировать жителей Латвии об учениях.
В Елгаве мужчина был задержан за то, что разместил возле автомобиля женщины, предположительно, взрывоопасный предмет, присоединив его к авто. В ходе обыска из его дома был изъят предмет, похожий на оружие.
Главное за рубежом:
В московской Центральной клинической больнице в возрасте 91 года скончался бывший президент СССР Михаил Горбачев.
Нехватка персонала, забастовки и общий транспортный хаос вынудили многие авиакомпании отменить регулярные рейсы. Изменения, вероятно, коснутся тысяч пассажиров по всей Европе. Издание Euronews собрало все внесенные авиакомпаниями изменения.
Призрак бродит по Европе. Призрак энергетического кризиса исторических масштабов. ЕС готовится прожить без "Газпрома", но пока не понимает, как это сделать.
Двенадцать солдат из Украины на этой неделе пройдут курс лечения в Национальном реабилитационном центре Vaivari, сообщает Dienas ziņas.
Белорусские журналисты опубликовали расследование о частной гимназии в Минске, которую окончил младший сын Александра Лукашенко. Кто ей владеет, и как она устроена?
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Юная местная легкоатлетка Елизавета Романенко родилась в русскоязычной семье, но русской себя не считает и с гордостью представляет Латвию на международных соревнованиях.
17 августа в салоне международного автобуса компании Flixbus родился ребенок.
На российскую актрису Кристину Асмус завели административное дело за дискредитацию армии РФ. Информация об этом опубликована в картотеке Тверского суда Москвы.
1 и 6 сентября женская сборная Латвии по футболу сыграет с Северной Македонией и Северной Ирландией в рамках отборочного турнира чемпионата мира 2023 года. В преддверии этих матчей гостем программы "Мне только спросить" стал главный тренер женской национальной команды Роман Квачов.
31 августа исполнилось 60 лет с того дня, как Лана стала женой популярного латвийского композитора Раймонда Паулса.
"Это была идея собрать прикольных людей и посмотреть, что из этого получится", - смеется лидер рижского коллектива Hypervert Роман Лямцев. А вышло такое, чего он даже не мог и ожидать. По словам парней, они словно прошли огонь, воду и уже почти медные трубы...
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