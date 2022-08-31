ГЛАВНОЕ ЗА 31 АВГУСТА ⟩ Отмена авиарейсов, украинские дети в латвийских детсадах и сообщения от Минобороны

Новости Латвии:

Кристина с двумя маленькими детьми переехала из Киева в Ригу в начале марта и сразу начала искать садик. Заявку подала в частный детский сад Laisma. Оказалось, что там есть свободные места, и детей взяли сразу. Через пару месяцев семья поменяла и место жительства, и садик, но оба раза они попадали в латышские частные учреждения.

Демонтаж советского мемориального комплекса в парке Победы в Пардаугаве не вызвал массовых протестов. Это свидетельствует не только о достойной работе силовых структур Латвии, но и о переменах в обществе, заявил глава Центра стратегической коммуникации НАТО Stratcom Янис Сартс.

В последние месяцы на бирже электроэнергии Nord Pool были отдельные периоды особенно высоких цен, что породило слухи о том, что участие в ней должно быть прекращено и, таким образом, снижены цены на электроэнергию в Латвии. Фактчекинговый проект TVNET "Фактомат" выяснил, имеют ли эти утверждения под собой основания или это всего лишь ложные надежды.