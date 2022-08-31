Наступление вооруженных сил Украины заставило российские войска изменить свои приоритеты в защите занятых территорий. Это включает в себя корректировку войск и передислокацию военной техники, сказано в отчете Института изучения войны США (ISW).
ISW: контрнаступление Украины заставило российских военных изменить свои приоритеты
По данным ISW, Россия готовится защищать Мелитополь, поскольку он является важным логистическим центром между югом Украины и Ростовской областью России.
В то же время Россия усиливает свои силы в направлении Донецка, дополняя их солдатами из центральной зоны боевых действий России. Военнослужащие из этого района ранее участвовали в боях в районе Лисичанска и Северска.
Переброска частей из центрального района боевых действий в сторону Донецка свидетельствует о том, что российские власти выбирают северное направление для сохранения темпа наступления в районе Донецка, считают эксперты ISW.
По мнению ISW, передислокация российский войск означает, что высшее командование российской армии наконец-то осознает, что не может проводить более одной наступательной операции одновременно.
По данным некоторых украинских официальных лиц и западных военных экспертов, украинские вооруженные силы 29 августа перешли в наступление в районе Херсона и в нескольких местах прорвали линию российской обороны. Однако украинские военные призывают журналистов и очевидцев не разглашать слишком много информации о происходящем, чтобы не навредить действиям армии.
На брифинге Генштаба Украины в среду утром, 31 августа, не было никаких новостей о наступлении, а лишь перечислялись населенные пункты в Херсонской и Николаевской областях, где российская армия продолжает обстреливать военную и гражданскую инфраструктуру. В то же время в сводке говорится, что в Донецкой области продолжаются ожесточенные бои в направлении Бахмута и Авдеевки, где "противник не прекращает попыток выйти на административную границу".
Эксперты ISW также отмечают, что контратаки украинских сил - это сложный процесс, для правильного выполнения которого потребуется некоторое время.
Тот факт, что украинские действия не приводят к немедленному успеху под Херсоном, может быть немедленно использован Кремлем как повод для безосновательных заявлений о провале украинского контрнаступления.
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