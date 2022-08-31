ISW: контрнаступление Украины заставило российских военных изменить свои приоритеты

На брифинге Генштаба Украины в среду утром, 31 августа, не было никаких новостей о наступлении, а лишь перечислялись населенные пункты в Херсонской и Николаевской областях, где российская армия продолжает обстреливать военную и гражданскую инфраструктуру. В то же время в сводке говорится, что в Донецкой области продолжаются ожесточенные бои в направлении Бахмута и Авдеевки, где "противник не прекращает попыток выйти на административную границу".