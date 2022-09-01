"Фиорентина" избавилась от Кокорина

31-летний форвард был отдан кипрскому клубу в бесплатную аренду сроком на год. По условиям соглашения "Арис" выплатит Кокорину один миллион евро - чуть менее половины его зарплаты.

Кокорин перешёл в "Фиорентину" из московского "Спартака" в начале 2021 года за 4,5 миллиона евро, заключив контракт до июня 2024-го. За полтора года Кокорин провёл в Италии 11 матчей, не совершив ни одного результативного действия.

Отметим, что "Фиорентина" будет соперником латвийского клуба РФШ на групповом турнире Лиги конференций. Первый матч между командами состоится 8 сентября во Флоренции.

"Арис" по итогам прошлого сезона стал четвёртым в чемпионате Кипра. Первое в истории клуба выступление в еврокубках завершилось довольно быстро - в двухматчевом противостоянии второго квалификационного раунда турнира киприоты уступили азербайджанскому "Нефтчи" (2:3).

Владельцем и президентом клуба с 2020 года является предприниматель из Беларуси Владимир Фёдоров, а главным тренером клуба является белорусский специалист Алексей Шпилевский. За "Арис" также выступает белорусский хавбек Евгений Яблонский.