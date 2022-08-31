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В Икшкиле поезд насмерть сбил мужчину

rus.tvnet.lv
В Икшкиле поезд насмерть сбил мужчину
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Рельсы. Иллюстративное фото
Рельсы. Иллюстративное фото Фото: yangtak/Shutterstock

Пешеход в 4:00 часа утра в Икшкиле попытался пересечь железнодорожный переезд ползком,  но в этот момент уже приближался товарный поезд. Машинист поезда утверждает, что мужчина лег на рельсы за мгновение до столкновения и спасти его жизнь не удалось, сообщает программа Degpunktā.

Мужчина неподвижно лежал на рельсах.

"Мы немного подождали, приехала полиция. Тогда я поняла, что это что-то недавно произошло, потому что обычно полиция прибывает первой на место происшествия", - говорит жительница Икшкиле.

Женщина утверждает, что руки и ноги мужчины были на месте. Через пару минут приехала и бригада медиков, но мужчина от полученных травм скончался возле путей.

Компания Latvijas dzelzeļš утверждает, что машинист товарного поезда заметил пешехода всего за несколько секунд до столкновения и мужчина якобы передвигался по рельсам.

Товарный поезд следовал из Риги в Огре. Полиция начала уголовный процесс по выяснению обстоятельств смерти мужчины.

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