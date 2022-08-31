В Икшкиле поезд насмерть сбил мужчину

Пешеход в 4:00 часа утра в Икшкиле попытался пересечь железнодорожный переезд ползком, но в этот момент уже приближался товарный поезд. Машинист поезда утверждает, что мужчина лег на рельсы за мгновение до столкновения и спасти его жизнь не удалось, сообщает программа Degpunktā.