"Катастрофа для газовой отрасли". Кто проиграет в газовой войне России с Европой?

Эксперты объясняют, что заменить российский газ европейские страны смогут через поставки сжиженного газа (СПГ). Сжиженный газ получается путем охлаждения природного газа после очистки до -160°C, чтобы облегчить его хранение и транспортировку. При сжижении объем газа уменьшается в 600 раз. В отличие от природного газа, сжиженный газ находится в жидком состоянии. СПГ перевозят по морю в специальных танкерах-газовозах.

В этом году поставки СПГ в Европу выросли на 70%, пишет The Economist. Правда, стоит такой газ в Европе дороже, чем в Азии. Да и в Европе придется построить больше инфраструктуры для поставок такого газа.

У ЕС в запасе есть еще один возможный крупный поставщик газа - Катар. Однако эксперты говорят, что с ним предстоят серьезные переговоры.

"У Катара имеется огромное, практически бездонное месторождение, где можно добывать более высоким темпом. Но Катар хотел бы заключить долгосрочный контракт - с обязательствами по покупке определенных объемов и фиксированной ценой. А это противоречит политике Европы, выстраиваемой примерно с 2010 года - упор делается на конкурентные поставки, на отказ от долгосрочных контрактов", - объясняет в беседе с Би-би-си Вакуленко.

В нынешних условиях Европе придется пойти на договоренности с Катаром, считает Салихов: "или у вас будут сумасшедшие цены на энергию, которые будут подрывать экономику, или же придется идти на какие-то компромиссы".