Элитные специалисты. Кого именно потеряла российская армия в Украине

28 июля ветеранская организация “Братство краповых беретов-Пенза” опубликовала видео, на кадрах которого можно увидеть мемориальный уголок в расположении 26-го отряда спецназа “Меркурий”. На столе выставлены фотографии 18 спецназовцев с черными поминальными лентами, рядом лежат две гвоздики.

После краткой публикации Би-би-си об итогах изучения видео, изначальный пост был удален, но в сети осталась его сохраненная копия.

Сопоставляя стоп-кадры видео с данными в открытых источниках, Би-би-си удалось подтвердить имена 10 погибших спецназовцев, в том числе старшего прапорщика Александра Вишнякова, прапорщика Павла Степаненко, сержанта Максима Трегубенко, прапорщика Виталия Касьянова, ефрейтора Ярослава Симакова и других.

В случае лейтенанта Никиты Цвиренко было лишь указано, что он поступил на службу в подразделение спецназа Росгвардии, но не уточнялось, в каком именно городе. Би-би-си заметила, что в 2021-2022 годах Никита Цвиренко заявлялся на соревнования по футболу и спортивному ориентированию в Смоленске, где базируется “Меркурий”. Его фотография и дата рождения совпадают с опубликованным изображением погибшего офицера.

Сообщается также, что вместе с Цвиренко погиб и старший лейтенант того же подразделения Анатолий Ежов.

Фотографии восьми из 18 спецназовцев (то есть 40% предполагаемых потерь “Меркурия”) опознать пока не удалось.