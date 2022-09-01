За сутки выявлено 805 новых случаев Covid-19, скончался 1 человек

Умерший входил в возрастную группу от 80 до 89 лет, он был вакцинирован.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости уменьшился и составил 609,1 случая на 100 тысяч населения.

Было проведено 4605 лабораторных тестов на Covid-19, 17,5% из них оказались положительными. Из выявленных зараженных 340 не были привиты против коронавируса или не завершили курс вакцинации, 465 заболевших были вакцинированы.

С начала пандемии в Латвии Covid-19 был лабораторно подтвержден у 899 938 человек, умерли 5947 человек.