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Энергодар подвергся обстрелам: туда едет миссия МАГАТЭ; Украина и РФ обвиняют друг друга

rus.tvnet.lv
Энергодар подвергся обстрелам: туда едет миссия МАГАТЭ; Украина и РФ обвиняют друг друга
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Российский солдат на Запорожской АЭС в Энергодаре
Российский солдат на Запорожской АЭС в Энергодаре Фото: AFP/SCANPIX

Утром в четверг, 1 сентября, находящийся под контролем России украинский город Энергодар подвергся массированному артиллерийскому удару. Россия и Украина обвиняют друг друга.

Версия России

Как сообщили в пресс-службе "временной администрации города", удар был нанесен со стороны Украины и пришелся по многоквартирным жилым домам и двум детским садам, где начались пожары. По меньшей мере трое мирных жителей погибли, еще один человек пострадал.

Кроме того, по заявлению подконтрольных России властей, в Энергодаре утром высадилась группа украинского десанта, по ней ударила российская авиация.

В Минобороны РФ утверждают, что около 60 человек на семи лодках высадились на побережье Каховского водохранилища в трех километрах от Запорожской АЭС и предприняли попытку захвата электростанции, пишет "Медуза".

Версия Украины

В свою очередь мэр Энергодара Дмитрий Орлов сообщил, что с пяти утра по местному времени российские войска ведут непрерывный артиллерийский обстрел города.

"С пяти часов утра не прекращаются постоянные минометные обстрелы города. Слышны автоматные очереди. Известно о попадании в несколько гражданских объектов. Есть пострадавшие! Сколько именно, выясняем", - цитирует Русская служба ВВС Дмитрия Орлова.

Об обстрелах Энергодара также сообщают в соцсетях местные жители.

Информацию об этом подтверждает и корреспондент агентства "Интерфакс", находящийся в городе.

"Обстрел начался примерно в 6:00 мск. Взрывы звучат в разных частях города с периодичностью в 3-4 минуты, в том числе в жилых микрорайонах и возле административных зданий в центре города", - приводит агентство слова своего корреспондента.

Напомним, в городе располагается Запорожская АЭС - крупнейшая атомная станция в Европе. Сегодня ее должна посетить делегация экспертов МАГАТЭ во главе с руководителем организации Рафаэлем Гросси.

Как Украина, так и Россия утверждают, что вторая сторона обстреливает заранее согласованный маршрут следования миссии. Однако Reuters сообщает, что миссия МАГАТЭ направляется из Запорожья в Энергодар, несмотря на сообщения об интенсивных обстрелах города.

В условиях войны оперативно проверить информацию, предоставляемую какой-либо из сторон, не представляется возможным.

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