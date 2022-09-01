Энергодар подвергся обстрелам: туда едет миссия МАГАТЭ; Украина и РФ обвиняют друг друга

Версия России

Как сообщили в пресс-службе "временной администрации города", удар был нанесен со стороны Украины и пришелся по многоквартирным жилым домам и двум детским садам, где начались пожары. По меньшей мере трое мирных жителей погибли, еще один человек пострадал.

Кроме того, по заявлению подконтрольных России властей, в Энергодаре утром высадилась группа украинского десанта, по ней ударила российская авиация.

В Минобороны РФ утверждают, что около 60 человек на семи лодках высадились на побережье Каховского водохранилища в трех километрах от Запорожской АЭС и предприняли попытку захвата электростанции, пишет "Медуза".

Версия Украины

В свою очередь мэр Энергодара Дмитрий Орлов сообщил, что с пяти утра по местному времени российские войска ведут непрерывный артиллерийский обстрел города.

"С пяти часов утра не прекращаются постоянные минометные обстрелы города. Слышны автоматные очереди. Известно о попадании в несколько гражданских объектов. Есть пострадавшие! Сколько именно, выясняем", - цитирует Русская служба ВВС Дмитрия Орлова.