Инспекторы МАГАТЭ прибыли на Запорожскую АЭС в городе Энергодар, пишет "Медуза" со ссылкой на РИА "Новости".
Энергодар подвергся обстрелам: Украина и РФ обвиняют друг друга. Туда приехала миссия МАГАТЭ
Как пишет "Интерфакс", кортеж из девяти автомобилей заехал на территорию станции около 14:15 по московскому времени. Еще за час до прибытия в Энергодаре продолжались обстрелы и были слышны взрывы.
Напомним, в городе располагается Запорожская АЭС - крупнейшая атомная станция в Европе. Как сообщалось, сегодня ее посетит делегация экспертов МАГАТЭ во главе с руководителем организации Рафаэлем Гросси.
Как Украина, так и Россия утверждали, что вторая сторона обстреливает заранее согласованный маршрут следования миссии. Однако ранее Reuters сообщал, что миссия МАГАТЭ направляется из Запорожья в Энергодар, несмотря на сообщения об интенсивных обстрелах города.
Уже сообщалось, что утром в четверг, 1 сентября, находящийся под контролем России украинский город Энергодар подвергся массированному артиллерийскому удару. Россия и Украина обвиняют друг друга.
Версия России
Как сообщили в пресс-службе "временной администрации города", удар был нанесен со стороны Украины и пришелся по многоквартирным жилым домам и двум детским садам, где начались пожары. По меньшей мере трое мирных жителей погибли, еще один человек пострадал.
Кроме того, по заявлению подконтрольных России властей, в Энергодаре утром высадилась группа украинского десанта, по ней ударила российская авиация.
В Минобороны РФ утверждают, что около 60 человек на семи лодках высадились на побережье Каховского водохранилища в трех километрах от Запорожской АЭС и предприняли попытку захвата электростанции, пишет "Медуза".
Версия Украины
В свою очередь мэр Энергодара Дмитрий Орлов сообщил, что с пяти утра по местному времени российские войска ведут непрерывный артиллерийский обстрел города.
"С пяти часов утра не прекращаются постоянные минометные обстрелы города. Слышны автоматные очереди. Известно о попадании в несколько гражданских объектов. Есть пострадавшие! Сколько именно, выясняем", - цитирует Русская служба ВВС Дмитрия Орлова.
Об обстрелах Энергодара также сообщают в соцсетях местные жители.
Информацию об этом подтверждает и корреспондент агентства "Интерфакс", находящийся в городе.
"Обстрел начался примерно в 6:00 мск. Взрывы звучат в разных частях города с периодичностью в 3-4 минуты, в том числе в жилых микрорайонах и возле административных зданий в центре города", - приводит агентство слова своего корреспондента.
В условиях войны оперативно проверить информацию, предоставляемую какой-либо из сторон, не представляется возможным.
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