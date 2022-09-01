Энергодар подвергся обстрелам: Украина и РФ обвиняют друг друга. Туда приехала миссия МАГАТЭ

Кроме того, по заявлению подконтрольных России властей, в Энергодаре утром высадилась группа украинского десанта, по ней ударила российская авиация.

В Минобороны РФ утверждают, что около 60 человек на семи лодках высадились на побережье Каховского водохранилища в трех километрах от Запорожской АЭС и предприняли попытку захвата электростанции, пишет "Медуза".

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В свою очередь мэр Энергодара Дмитрий Орлов сообщил, что с пяти утра по местному времени российские войска ведут непрерывный артиллерийский обстрел города.

"С пяти часов утра не прекращаются постоянные минометные обстрелы города. Слышны автоматные очереди. Известно о попадании в несколько гражданских объектов. Есть пострадавшие! Сколько именно, выясняем", - цитирует Русская служба ВВС Дмитрия Орлова.

Об обстрелах Энергодара также сообщают в соцсетях местные жители.

Информацию об этом подтверждает и корреспондент агентства "Интерфакс", находящийся в городе.

"Обстрел начался примерно в 6:00 мск. Взрывы звучат в разных частях города с периодичностью в 3-4 минуты, в том числе в жилых микрорайонах и возле административных зданий в центре города", - приводит агентство слова своего корреспондента.

В условиях войны оперативно проверить информацию, предоставляемую какой-либо из сторон, не представляется возможным.