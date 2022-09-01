Президент: с начала войны страны Балтии направляют общественное мнение в Европе

По его мнению, можно говорить о некоем новом явлении. Страны Балтии, Польша и другие страны-единомышленники проявили инициативу в ЕС с начала войны в Украине. Это страны, которые направляют общественное мнение в Европе, в результате достигая компромисса.

"Инициатива исходит от нас. Хорошим примером сейчас является визовый вопрос - мы первыми сразу прекратили выдачу виз российским туристам. Сейчас мы передали этот вопрос в Совет ЕС, где достигнут компромисс в этом направлении", - сказал президент.

Левитс считает, что с точки зрения внешней политики хорошо и то, что мы активно участвуем в создании политики ЕС "в правильном направлении".

Глава государства также заявил, что Латвии необходимо "освободиться от советского наследия" как ментально, так и экономически.

"Его надо убрать из наших голов и мыслей. Сейчас общество задвигалось, потому что мы ясно видим, что это означает в Украине", - сказал президент.