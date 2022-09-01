"Манчестер Сити" разгромил "Ноттингем Форест" (6:0) в матче 5-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Хет-триком в матче отметился норвежский форвард Эрлинг Холанд.
Холанд за 5 матчей побил рекорд результативности чемпионата Англии
22-летний Холанд оформил хет-трик уже к 38-й минуте. Таким образом, норвежский форвард в текущем сезоне забил уже 9 мячей и побил рекорд по забитым голам в первых пяти матчах, проведённых в рамках АПЛ.
Предыдущее достижение принадлежало Серхио Агуэро из "Манчестер Сити" и Мики Куинну, который выступал за "Ньюкасл" в 1989-1992 годах. У них было по 8 мячей в 5 стартовых матчах.
Кроме того, Холанд оформил второй хет-трик подряд за команду Хосепа Гвардиолы. Ранее он отправил три мяча в ворота "Кристал Пэлас".
Забавно, что на данный момент Холанд забил больше голов, чем 15 из 20 клубов чемпионата Англии.
Напомним, нападающий Эрлинг Холанд перешёл в "Манчестер Сити" из дортмундской "Боруссии" в летнее трансферное окно. Согласно данным Transfermarkt, сейчас Холанд является вторым футболистом по дороговизне в мире. Его стоимость оценивается в €150 млн. Дороже, по подсчётам портала, стоит только нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе.
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