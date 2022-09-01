Левитс: на этих выборах довольно хорош выбор партий "в разумном спектре"

В интервью программе LTV "Утренняя панорама" Левитс сказал, что во время украинской войны Латвия как никогда осознает, что государство необходимо защищать. В настоящее время общество размышляет в том числе о том, насколько ценны демократия и государство.

Левитс надеется, что такие размышления отразятся и на выборах - что на них придет достаточно много людей.

"Украинцы борются за свободную страну, где они также могут участвовать в выборах. Участники Атмоды тоже хотели свободной страны и выборов, поэтому нужно использовать возможность. Утверждение о том, что человек не может ничего изменить, неверно", - сказал Левитс.

По его словам, на предстоящих выборах в Сейм есть достаточно хороший выбор партий в "разумном спектре" - есть партии, которым можно доверять, которые что-то доказали и имеют представление о том, какой должна быть Латвия. Это демократические партии с разными позициями.

Однако все еще есть некоторые партии, которые Левитс не считает "особо серьезными" и которым "определенно не следует доверять".

Левитс подчеркнул, что люди, которые не идут голосовать, должны понимать, что они все равно влияют на результат, только в том направлении, в котором им не хотелось бы. Поэтому, чтобы влиять на политику в нужном направлении, надо идти на выборы.

"В противном случае на него часто оказывают влияние неблагоприятные для Латвии силы", - предупредил президент.