Латвийский сельскохозяйственный университет сменил название

В международной среде университет будет использовать название Latvia University of Life Sciences and Technologies. Решение о смене названия принято нынешней весной.

LBTU позиционирует себя как научный университет, чья деятельность как в области высшего образования, так и в области исследований связана с инновационным и устойчивым использованием природных ресурсов.

Хотя после учреждения в вузе были только два отделения - сельскохозяйственное и лесное, в настоящее время университет стал многопрофильным учебным заведением.

Вуз меняет название уже в четвертый раз. Впервые это произошло в 1944 году, когда вновь созданная Елгавская сельскохозяйственная академия была переименована в Латвийскую сельскохозяйственную академию. В 1991 году вуз получил название Латвийский сельскохозяйственный университет.