С сегодняшнего дня Латвийский сельскохозяйственный университет (LLU) меняет свое название и впредь будет называться Латвийским университетом бионаук и технологий (LBTU), сообщила агентству LETA руководитель по связям вуза Лана Янмере.
Латвийский сельскохозяйственный университет сменил название
В международной среде университет будет использовать название Latvia University of Life Sciences and Technologies. Решение о смене названия принято нынешней весной.
LBTU позиционирует себя как научный университет, чья деятельность как в области высшего образования, так и в области исследований связана с инновационным и устойчивым использованием природных ресурсов.
Хотя после учреждения в вузе были только два отделения - сельскохозяйственное и лесное, в настоящее время университет стал многопрофильным учебным заведением.
Вуз меняет название уже в четвертый раз. Впервые это произошло в 1944 году, когда вновь созданная Елгавская сельскохозяйственная академия была переименована в Латвийскую сельскохозяйственную академию. В 1991 году вуз получил название Латвийский сельскохозяйственный университет.
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