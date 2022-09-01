TVNET сегодня - 22

"Мы все осознаем, какова наша ответственность сегодня перед вами и лицом всего общества, и мы с этим осознанием встаем и ложимся спать. Хочу также публично поблагодарить своих коллег за неустанную работу. Привет прекрасным командам TVNET и Apollo. Могу с гордостью утверждать, что мы часто рискуем, так как являемся одной из наиболее принципиальных медиа-групп в Латвии, у которой есть своя активная позиция и которая в первую очередь подчиняет свои ценности не прибыльности бизнеса, а прозрачному сотрудничеству и журналистике, представляющей общественные интересы. Доверие - одна из наших ценностей, и спасибо почти миллиону человек, которые ежемесячно нас читают, за то, что позволяете нам выполнять свою работу сторожевых псов и вместе переживать эту историю", - отмечает Бартниеце.