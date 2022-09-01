TVNET сегодня - 22

Сегодня, 1 сентября, когда многие из наших читателей и их дети начинают учебу в своих школах и университетах, мы счастливы и настроены по-праздничному, так как для нас этот день - двойной праздник! Портал TVNET сегодня отмечает свое 22-летие.
22 года - не много в человеческой жизни, однако в жизни интернет-портала они измеряются в световых годах. 22 года назад интернет в нашей стране делал свои первые шаги, он в Латвии был доступен всего на несколько лет дольше, чем наш портал. Нет никакого сравнения между тем временем, когда мы начали свою деятельность в качестве медиа, и той скоростью, которую сегодня приобрела повседневная жизнь интернет-СМИ. Теперь ежемесячно наш портал читают более 500 000 уникальных пользователей.
В течение 22 лет к TVNET присоединились порталы Financenet.lv, Sejas.lv, Spoki.lv, Egoiste.lv и Receptes.lv. Мы запустили и платный онлайн-журнал KLIK, в котором предлагаем качественное, углубленное содержание, и который получил стабильную, доверяющую аудиторию в почти 8000 читателей. Среди русскоязычных жителей доверие заслужил портал RUS TVNET, на котором публикуются в том числе и оригинальные материалы, а наиболее актуальные события еженедельно анализируются в передаче "Кто вам платит?".
"Хочу сказать спасибо всем, кто нас, команду из почти 100 человек, поддерживал в это чрезвычайно сложное время", - говорит член правления TVNET GRUPA Зане Бартниеце.
"Мы все осознаем, какова наша ответственность сегодня перед вами и лицом всего общества, и мы с этим осознанием встаем и ложимся спать. Хочу также публично поблагодарить своих коллег за неустанную работу. Привет прекрасным командам TVNET и Apollo. Могу с гордостью утверждать, что мы часто рискуем, так как являемся одной из наиболее принципиальных медиа-групп в Латвии, у которой есть своя активная позиция и которая в первую очередь подчиняет свои ценности не прибыльности бизнеса, а прозрачному сотрудничеству и журналистике, представляющей общественные интересы. Доверие - одна из наших ценностей, и спасибо почти миллиону человек, которые ежемесячно нас читают, за то, что позволяете нам выполнять свою работу сторожевых псов и вместе переживать эту историю", - отмечает Бартниеце.
События гонят и опережают друг друга в плане значимости и заметности, и последний год был особенно богат на них. Мы пережили вторжение преступного режима Путина в Украину, перенесли, надеемся, последнюю волну Covid-19, освободились от болезненных остатков советской оккупации в центре Риги и уже ровно через месяц изберем новый Сейм. Во время всех этих событий мы были рядом, чтобы проинформировать вас, помочь понять и дать возможность увидеть все собственными глазами. Мы уже были вашими глазами в Украине, благодаря репортажам нашего журналиста Яниса Вингриса, мы были вашим голосом во время пандемии коронавируса, когда просили ответов у ответственных чиновников, и все вместе работали, чтобы защитить демократию.
Современная демократия находится на тонком льду, начиная с ослабления госструктур и заканчивая соцсетями, которые оказались не демократией в действии, а ее неэффективной иллюзией. Британский политолог Дэвид Рансимен описывает западную демократию как переживающую кризис среднего возраста - она переживает кризис личности, иногда ведет себя постыдно и задумывается о собственной смерти. Сильные СМИ - один из краеугольных краев демократии, поэтому в последующие годы мы будем благодарны вместе с вами, наши читатели, вместе продолжать укреплять ее основы!
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