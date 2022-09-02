Определились финалисты Кубка Латвии по футболу

Первым финалистом турнира стала РФШ, которая в 1/2 финала обыграла "Гробиню" со счётом 5:0. Голами в составе победителей отметились Денис Ракель, Владислав Фёдоров и бразилец Билл, который оформил хет-трик.

Отметим, что РФШ продолжает выступление в трёх турнирах - "Вирслиге", Кубке Латвии и Лиге конференций.

Во втором полуфинале "Ауда" на стадионе "Сконто" уверенно победила "Елгаву" - 6:1. Счёт уже на 24-й секунде встречи открыл Абубакар Карамоко, а чуть меньше трёх минут спустя Рафаэль Резенде сделал счёт 2:0 в пользу "Ауды".

На 10-й минуте Владислав Жих сокретил отставание "Елгавы", но затем забивали лишь игроки клуба из Кекавы. Сначала Георгий Минчев отличился с пенальти, затем на 27-й минуте Вячеслав Исаев поразил ворота соперника ударом головой, а в конце первого тайма Иво Минкевич в пятый раз огорчил "Елгаву". Точку в матче на 73-й минуте поставил Минчев, оформивший дубль.

Таким образом, "Ауда" впервые в своей истории сыграет в финале Кубка Латвии. Ранее лучшим результатом команды был полуфинал турнира в 2002 году.

Финал Кубка Латвии состоится 19 октября на стадионе "Сконто".

С момента основания турнира в 1936 году трофей смогли завоевать 38 разных команд, а с момента обретения независимости в 1991 году Кубок Латвии над головой поднимали 12 разных команд.

Действующим обладателем трофея является РФШ, которая год назад в финале обыграла "Лиепаю" со счётом 1:0.