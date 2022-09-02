Тереза Мартинцова - чешка, которая любит татуировки не меньше тенниса

Тереза родилась в 1994 году в Праге. За время своей профессиональной карьеры ей ни разу не удалось пробиться в третий раунд какого-либо из турниров серии "Болшого шлема".

Пока у Мартинцовой нет побед на уровне WTA, зато есть четыре трофея на уровне ITF.

27-летняя чешка на этой неделе крайне неудачно стартовала на US Open. Сначала она проиграла эстонке Кайе Канепе в первом круге одиночного турнира, а затем её ждала та же судьба в первом круге парного турнира.

Тем удивительнее, что каким-то образом ей удалось в феврале этого года добраться аж до 40-й строчки мирового рейтинга.