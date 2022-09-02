Тереза Мартинцова из Чехии любит татуировки не меньше тенниса, поэтому в свободное время украшает ими своё спортивное тело.
Тереза Мартинцова - чешка, которая любит татуировки не меньше тенниса
Тереза родилась в 1994 году в Праге. За время своей профессиональной карьеры ей ни разу не удалось пробиться в третий раунд какого-либо из турниров серии "Болшого шлема".
Пока у Мартинцовой нет побед на уровне WTA, зато есть четыре трофея на уровне ITF.
27-летняя чешка на этой неделе крайне неудачно стартовала на US Open. Сначала она проиграла эстонке Кайе Канепе в первом круге одиночного турнира, а затем её ждала та же судьба в первом круге парного турнира.
Тем удивительнее, что каким-то образом ей удалось в феврале этого года добраться аж до 40-й строчки мирового рейтинга.
Заметна Тереза ещё и своими многочисленными татуировками, а её "рукав" на левой руке и вовсе заставляет залипнуть над фотографиями теннисистки с целью изучения изображения. Этим и предлагаем заняться!
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