По подозрению в убийстве Валягина арестован гражданин Литвы

Полиция получила информацию о том, что примерно в 14:43 у заведения общепита на перекрестке улиц Андрея Сахарова и Академика Мстислава Келдыша был застрелен мужчина, который находился в автомобиле, а возможные преступники скрылись с места происшествия.

На всей территории Латвии был объявлен план перехвата с привлечением крупных сил полиции, и подозреваемые были задержаны.

В ходе расследования полиция выяснила, что к убийству причастен один из задержанных в тот день. Его арестовали. Остальные лица, чья связь с происшествием не подтвердилась, были отпущены на свободу, сообщили агентству LETA в Госполиции.

В рамках целенаправленного расследования полиция также выявила других предполагаемых участников организованной преступной группировки.

Геннадий Валягин был одним из фигурантов дела бывшего криминального авторитета Ивана Харитонова.

По данным агентства LETA, в 1998 году Верховный суд признал Валягина виновным, приговорив его к шести с половиной годам заключения с конфискацией имущества и засчитав в приговор уже отбытый срок - три года. Валягин был признан виновным в создании организованной группы и участии в ней с целью вымогательства и удержания заложника, угрожая убить его или причинить телесные повреждения. В 2000 году Валягин был досрочно освобожден.