Государственная полиция задержала члена организованной группировки - гражданина Литовской Республики - за убийство Геннадия Валягина. В среду, 31 августа, суд поместил мужчину под стражу, сообщает Госполиция.
По подозрению в убийстве Валягина арестован гражданин Литвы
29 августа в ходе заранее тщательно спланированной операции сотрудники Госполиции по подозрению в совершении убийства Геннадия Валягина арестовали члена организованной группировки - гражданина Литовской Республики.
В среду, 31 августа, Рижский городской суд применил к задержанному меру пресечения - арест.
Галерея: Убийство Геннадия Валягина
В настоящее время уголовный процесс квалифицируется по пятому пункту статьи 118 Уголовного закона - за убийство при особо отягчающих обстоятельствах, если оно совершено организованной группой.
За такое уголовное правонарушение причастные к нему лица могут быть наказаны пожизненным лишением свободы или лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет и пробационным надзором на срок до трех лет с конфискацией имущества или без конфискации имущества.
В уголовном процессе продолжается активное следствие. В интересах следствия Государственная полиция в настоящее время воздерживается от более подробных комментариев относительно хода расследования, в том числе от предоставления информации о задержанных лицах и распределении их ролей.
Напомним, в столичном микрорайоне Плявниеки 11 марта был застрелен Геннадий Валягин, полиция уже задержала лиц, которые, предположительно, причастны к преступлению.
Полиция получила информацию о том, что примерно в 14:43 у заведения общепита на перекрестке улиц Андрея Сахарова и Академика Мстислава Келдыша был застрелен мужчина, который находился в автомобиле, а возможные преступники скрылись с места происшествия.
На всей территории Латвии был объявлен план перехвата с привлечением крупных сил полиции, и подозреваемые были задержаны.
В ходе расследования полиция выяснила, что к убийству причастен один из задержанных в тот день. Его арестовали. Остальные лица, чья связь с происшествием не подтвердилась, были отпущены на свободу, сообщили агентству LETA в Госполиции.
В рамках целенаправленного расследования полиция также выявила других предполагаемых участников организованной преступной группировки.
Геннадий Валягин был одним из фигурантов дела бывшего криминального авторитета Ивана Харитонова.
По данным агентства LETA, в 1998 году Верховный суд признал Валягина виновным, приговорив его к шести с половиной годам заключения с конфискацией имущества и засчитав в приговор уже отбытый срок - три года. Валягин был признан виновным в создании организованной группы и участии в ней с целью вымогательства и удержания заложника, угрожая убить его или причинить телесные повреждения. В 2000 году Валягин был досрочно освобожден.
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