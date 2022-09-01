ГЛАВНОЕ ЗА 1 СЕНТЯБРЯ ⟩ Дождливый День знаний, новые тарифы для Latvenergo и TVNET - 22

В четверг, 1 сентября, в результате падения из окна больницы погиб председатель совета директоров российской нефтяной компании "Лукойл" Равиль Маганов, сообщает Русская служба ВВС.

Для России газ стал настоящим оружием в экономической борьбе со странами Европы - это особенно ярко видно в последние месяцы. "Газпром" радикально снизил поставки по "Северному потоку", а в ночь на среду вообще приостановил поставки. Цены на газ находятся на исторических максимумах, а европейцы готовятся к холодной зиме. Выигрывает ли Россия от газовой войны с Европой или наоборот теряет проверенного платежеспособного клиента?

В минувшие выходные Алла Пугачева вернулась в Россию из Латвии, где провела часть лета. 1 сентября певица дала небольшой комментарий российским журналистам.

В Испании огромная градина упала малышу на голову, ребенок от полученных травм скончался. Еще 50 человек в Каталонии сообщили о травмах - ушибах и переломах, сообщает ВВС.

Российский нападающий "Фиорентины" Александр Кокорин перешёл в кипрский "Арис" из города Лимасол. Об этом сообщается на сайте итальянского клуба.

Интересное чтиво:

Сегодня, 1 сентября, когда многие из наших читателей и их дети начинают учебу в своих школах и университетах, мы нарядно одеты и настроены по-праздничному, так как для нас этот день - двойной праздник! Портал TVNET сегодня отмечает свое 22-летие.

В тот момент, когда мировой кинопрокат вновь дал нам передышку от сколько-нибудь приметных фильмов, ведущие видеоподкаста "Кина - будет!" решили вспомнить фильмы, которые ТЕРПЕТЬ НЕ МОГУТ. Но не только потому, что они бездарно написаны, дурно сняты и неталантливо сыграны. Речь пойдет кое о чем поинтереснее.

Каждый четверг в рубрике "Звезды повышают градус" RUS TVNET показывает самые горячие снимки знаменитостей в социальных сетях.