Вот и лето прошло. Наступило 1 сентября. Пока Латвия отмечает День знаний, мы рассказываем о главном за этот дождливый день.
ГЛАВНОЕ ЗА 1 СЕНТЯБРЯ ⟩ Дождливый День знаний, новые тарифы для Latvenergo и TVNET - 22
Новости Латвии:
С самого утра дети и их родители спешат в школы - наступил новый учебный год. Смотрите, какой утром 1 сентября была Рига!
В новом учебном году в 568 учебных учреждениях за школьные парты сядет 219 141 ученик, свидетельствует информация Министерства образования и науки.
Государственная полиция задержала члена организованной группировки -гражданина Литовской Республики – за убийство Геннадия Валягина. В среду, 31 августа, суд поместил мужчину под стражу, сообщает Госполиция.
В Риге в четверг из-за небольшого пожара из здания Гимназии северных стран были эвакуированы 250 человек.
На Сигулдском шоссе женщина-водитель остановила автомобиль и вышла из него, так как у транспортного средства возникла какая-то проблема. Двухлетний ребенок женщины оказался закрытым в салоне, в котором быстро росла температура воздуха, сообщает Degpunktā.
Комиссия по регулированию общественных услуг (SPRK) утвердила новые тарифы на тепловую энергию для станций AО Latvenergo ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, которые будут в несколько раз выше прежних и повлияют на тарифы на тепло Rīgas siltums.
В процессе отбора призывники в Службу государственной обороны (СГО) будут иметь те же требования к физической подготовке, что и на профессиональной службе, а это означает, что новобранцы должны будут уметь выполнять три упражнения - отжимания, бег и упражнения брюшного пресса, сообщает Министерство обороны.
Рижский городской суд отказался арестовать водителя, который виновен в трагическом ДТП, поскольку недопустимо, чтобы нахождение в тюрьме преждевременно выполняло функцию наказания, сообщает LETA.
С сегодняшнего дня Латвийский сельскохозяйственный университет (LLU) меняет свое название и впредь будет называться Латвийским университетом бионаук и технологий (LBTU), сообщила агентству LETA руководитель по связям вуза Лана Янмере.
В среду, 31 августа, водитель неудачно припарковал арендованный автомобиль в Пурвциемсе, сообщается в Facebook.
Госполиция применила административный штраф в размере 100 евро к мужчине, который в феврале небольшим молотком повредил в Риге снесенный на прошлой неделе памятник советским солдатам в Пардаугаве, сообщает агентство LETA.
Популярная в России латвийская актриса Агата Муцениеце с детьми приехала в Латвию. Артистка показала, как проводит время вместе с родными.
В среду, 7 сентября, на Центральном железнодорожном вокзале состоится презентация первого состава нового электропоезда производства чешского завода Škoda Vagonka, сообщили агентству LETA на предприятии АО Pasažieru vilciens.
За рубежом:
Президент России Владимир Путин простился с первым президентом СССР Михаилом Горбачевым в Центральной клинической больнице в Москве, сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, пишет "Медуза".
Инспекторы МАГАТЭ прибыли на Запорожскую АЭС в городе Энергодар, пишет "Медуза" со ссылкой на РИА "Новости". Как пишет "Интерфакс", кортеж из девяти автомобилей заехал на территорию станции около 14:15 по московскому времени. Еще за час до прибытия в Энергодаре продолжались обстрелы и были слышны взрывы.
В четверг, 1 сентября, в результате падения из окна больницы погиб председатель совета директоров российской нефтяной компании "Лукойл" Равиль Маганов, сообщает Русская служба ВВС.
Для России газ стал настоящим оружием в экономической борьбе со странами Европы - это особенно ярко видно в последние месяцы. "Газпром" радикально снизил поставки по "Северному потоку", а в ночь на среду вообще приостановил поставки. Цены на газ находятся на исторических максимумах, а европейцы готовятся к холодной зиме. Выигрывает ли Россия от газовой войны с Европой или наоборот теряет проверенного платежеспособного клиента?
В минувшие выходные Алла Пугачева вернулась в Россию из Латвии, где провела часть лета. 1 сентября певица дала небольшой комментарий российским журналистам.
В Испании огромная градина упала малышу на голову, ребенок от полученных травм скончался. Еще 50 человек в Каталонии сообщили о травмах - ушибах и переломах, сообщает ВВС.
Российский нападающий "Фиорентины" Александр Кокорин перешёл в кипрский "Арис" из города Лимасол. Об этом сообщается на сайте итальянского клуба.
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В тот момент, когда мировой кинопрокат вновь дал нам передышку от сколько-нибудь приметных фильмов, ведущие видеоподкаста "Кина - будет!" решили вспомнить фильмы, которые ТЕРПЕТЬ НЕ МОГУТ. Но не только потому, что они бездарно написаны, дурно сняты и неталантливо сыграны. Речь пойдет кое о чем поинтереснее.
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