Левитс: учителя занимают стратегически важную позицию в современной Латвии

Как сообщили в канцелярии президента, Левитс подчеркнул, что для того, чтобы государство продолжало существовать, необходимо новое поколение, и именно учителя будут прививать молодежи понимание латышских ценностей и глубокие познания о мире.

Президент также побывал в Вилцской школе, где в этом году будут учиться 84 школьника, в том числе восемь - в 1-м классе.

"В этой школе очень сердечная атмосфера, которая способствует тому, чтобы молодые люди становились самостоятельными и стабильными личностями и дальше шли в жизнь", - отметил Левитс.