Учителя занимают стратегически важную позицию в современной Латвии, сказал президент Эгил Левитс, посещая 1 сентября Озолниекскую среднюю школу.
Левитс: учителя занимают стратегически важную позицию в современной Латвии
Левитс: учителя занимают стратегически важную позицию в современной Латвии
Как сообщили в канцелярии президента, Левитс подчеркнул, что для того, чтобы государство продолжало существовать, необходимо новое поколение, и именно учителя будут прививать молодежи понимание латышских ценностей и глубокие познания о мире.
Президент также побывал в Вилцской школе, где в этом году будут учиться 84 школьника, в том числе восемь - в 1-м классе.
"В этой школе очень сердечная атмосфера, которая способствует тому, чтобы молодые люди становились самостоятельными и стабильными личностями и дальше шли в жизнь", - отметил Левитс.
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