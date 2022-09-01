Латвийские футболистки в упорной борьбе проиграли Северной Македонии

Матч проходил в Скопье и завершился победой Северной Македонии со счётом 3:2.

Сборная Латвии первой открыла счёт в матче - на 5-й минуте отличилась Анастасия Рочане, которая поразила ворота соперниц примерно с 12 метров. Уже на 14-й минуте хозяева сравняли счёт благодаря Наташе Андоновой, а ещё три минуты спустя она же оформила дубль.

На 72-й минуте после передачи Андоновой отличилась Гентьяна Рочи, а точку в матче на 79-й минуте поставила Ольга Шевцова, которая сократила отставание в счёте до минимума.

Группу "D" возглавляет сборная Англии, которая набрала 24 очка в 8 матчах. На втором месте с 19 очками располагается Австрия, а замыкает тройку лидеров Северная Ирландия (13 очков). Сборная Латвии имеет в своём активе 3 очка и занимает последнее, шестое место в группе.

В заключительном матче отборочного турнира на чемпионат мира 2023 года сборная Латвии у себя дома сыграет с Северной Ирландией. Матч пройдёт 6 сентября в Юрмале.