За последние сутки в Латвии зарегистрировано 716 новых случаев Covid-19, скончались два человека, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
За сутки выявлено 716 новых случаев Covid-19, скончались 2 человека
За сутки выявлено 716 новых случаев Covid-19, скончались 2 человека
Умершие входили в возрастную группу от 70 до 89 лет:
- один человек - в возрасте от 70 до 79 лет;
- один человек - в возрасте от 80 до 89 лет.
Из них один человек не был вакцинирован или не завершил курс вакцинации, один был вакцинирован.
Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости уменьшился и составил 586,3 случая на 100 тысяч населения.
Было проведено 4605 лабораторных тестов на Covid-19, 23,8% из них оказались положительными. Из выявленных зараженных 284 не были привиты против коронавируса или не завершили курс вакцинации, 432 заболевших были вакцинированы.
С начала пандемии в Латвии Covid-19 был лабораторно подтвержден у 900 654 человек, умерли 5949 человек.
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