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За сутки выявлено 716 новых случаев Covid-19, скончались 2 человека

rus.tvnet.lv
За сутки выявлено 716 новых случаев Covid-19, скончались 2 человека
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Девушка на рижской улице
Девушка на рижской улице Фото: Jānis Škapars/TVNET

За последние сутки в Латвии зарегистрировано 716 новых случаев Covid-19, скончались два человека, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Умершие входили в возрастную группу от 70 до 89 лет:

  • один человек - в возрасте от 70 до 79 лет;
  • один человек - в возрасте от 80 до 89 лет.

Из них один человек не был вакцинирован или не завершил курс вакцинации, один был вакцинирован.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости уменьшился и составил 586,3 случая на 100 тысяч населения.

Было проведено 4605 лабораторных тестов на Covid-19, 23,8% из них оказались положительными. Из выявленных зараженных 284 не были привиты против коронавируса или не завершили курс вакцинации, 432 заболевших были вакцинированы.

С начала пандемии в Латвии Covid-19 был лабораторно подтвержден у 900 654 человек, умерли 5949 человек.

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