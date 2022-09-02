За сутки выявлено 716 новых случаев Covid-19, скончались 2 человека

Умершие входили в возрастную группу от 70 до 89 лет:

один человек - в возрасте от 70 до 79 лет;

один человек - в возрасте от 80 до 89 лет.

Из них один человек не был вакцинирован или не завершил курс вакцинации, один был вакцинирован.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости уменьшился и составил 586,3 случая на 100 тысяч населения.

Было проведено 4605 лабораторных тестов на Covid-19, 23,8% из них оказались положительными. Из выявленных зараженных 284 не были привиты против коронавируса или не завершили курс вакцинации, 432 заболевших были вакцинированы.

С начала пандемии в Латвии Covid-19 был лабораторно подтвержден у 900 654 человек, умерли 5949 человек.