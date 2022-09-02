AS Rīgas siltums (RS) с планирует удвоить тариф на тепло в столице начиная с 2 октября.
Rīgas siltums с октября планирует удвоить тарифы на тепло
Конечный тариф на тепловую энергию планируется повысить с нынешних 85,45 до 170,59 евро за МВтч без учета налога на добавленную стоимость. В рамках тарифа наиболее существенное увеличение планируется по компоненту производства тепловой энергии - на 118%. С 15 августа 2023 года планируется незначительное снижение конечного тарифа - на 51 цент.
"Повышение действующего тарифа на тепловую энергию связано с повышением цен на природный газ и покупную тепловую энерги", - обосновывает изменение тарифа RS.
Как сообщалось, 1 сентября Комиссия по регулированию общественных услуг (SPRK) сообщила, что утвердила новые тарифы на тепловую энергию для производственных предприятий Latvenergo ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, которые будут в несколько раз выше существующих. Эти тарифы оказывают существенное влияние на тариф на тепловую энергию RS.
С учетом того, что 88% тарифа на произведенную тепловую энергию составляет природный газ и расходы на природный газ являются относительно непостоянными, Latvenergo было предложено определить порядок применения тарифов ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2. В решении комиссии тарифы на природный газ установлены в ценовом интервале от 10 до 225 евро за мегаватт-час без учета налога на добавленную стоимость.
В Latvenergo агентству LETA пояснили, что при цене природного газа 140 евро за мегаватт-час конечный тариф составит примерно 185-190 евро.
Для сравнения, в сентябре этого года тариф на тепловую энергию, произведенную ТЭЦ-1, составляет 53,49 евро за мегаватт-час, а для ТЭЦ-2 - 54,41 евро за мегаватт-час.
Повышенный тариф на тепловую энергию вступит в силу с 1 октября. Тарифы были повышены в связи с удорожанием топлива (природного газа), ростом стоимости квот на выбросы, снижением количества вырабатываемой энергии почти вдвое, а также непредвиденными затратами, накопленными за последние отопительный сезон.
"Поскольку война в Украине продолжается, цены на природный газ в Европе достигли беспрецедентного уровня, в настоящее время цены на бирже в некоторые дни превышают 300 евро за мегаватт-час", - комментирует председатель комиссии Алда Озола.
Как сообщает SPRK, пересмотрит свои тарифы и АО Rīgas siltums. Рижское самоуправление ранее разъясняло, что Rīgas siltums обеспечивает теплом дома на одном берегу Даугавы, а на другом покупает его у Latvenergo.
Доля тарифа Latvenergo в тарифе Rīgas siltums составляет 42%, и его повышение существенно повлияет на цены предприятия теплоснабжения.
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