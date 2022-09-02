Rīgas siltums с октября планирует удвоить тарифы на тепло

Конечный тариф на тепловую энергию планируется повысить с нынешних 85,45 до 170,59 евро за МВтч без учета налога на добавленную стоимость. В рамках тарифа наиболее существенное увеличение планируется по компоненту производства тепловой энергии - на 118%. С 15 августа 2023 года планируется незначительное снижение конечного тарифа - на 51 цент.

"Повышение действующего тарифа на тепловую энергию связано с повышением цен на природный газ и покупную тепловую энерги", - обосновывает изменение тарифа RS.

Как сообщалось, 1 сентября Комиссия по регулированию общественных услуг (SPRK) сообщила, что утвердила новые тарифы на тепловую энергию для производственных предприятий Latvenergo ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, которые будут в несколько раз выше существующих. Эти тарифы оказывают существенное влияние на тариф на тепловую энергию RS.