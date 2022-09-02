Видео ⟩ На вице-президента Аргентины совершено покушение

Несколько телеканалов показали кадры, на которых мужчина приставил пистолет к голове вице-президента Аргентины Кристины Киршнер, когда она выходила из машины, на которой ехала домой в Буэнос-Айресе.

Преступник успел прорваться к политику и направить на нее пистолет, но тот по какой-то причине не сработал.

Судебно-медицинские эксперты теперь проанализируют отпечатки пальцев, чтобы получить больше информации об инциденте, сказал Фернандес.

Сама Киршнер обвиняется в мошенническом заключении контрактов на общественные работы в регионе Патагония. Прокурор призвал приговорить ее к 12 годам тюремного заключения и пожизненно запретить заниматься политикой.

Кристина Фернандес де Киршнер была президентом Аргентины с 2007 по 2015 год, а с 2019 года является вице-президентом страны. Она также является председателем Сената и пользуется депутатской неприкосновенностью.

Даже если Киршнер будет признана виновной по приговору суда, ожидаемому в конце года, она отправится в тюрьму только в том случае, если приговор будет оставлен в силе Верховным судом или если она потеряет место в Сенате на следующих выборах в конце 2023 года.