Испанский теннисист Рафаэль Надаль разбил себе нос ракеткой во время матча второго раунда US Open c итальянцем Фабио Фоньини.
ВИДЕО ⟩ Надаль разбил себе нос ракеткой во время матча US Open
В четвёртом сете Надаль в одном из розыгрышей пытался дотянуться до мяча, после чего ракетка ударилась о корт и отскочила прямо ему в нос.
У испанца началось кровотечение, и ему потребовалась помощь врача. Затем встреча была продолжена и завершилась победой Надаля со счётом 2:6, 6:4, 6:2, 6:1.
"Это был сильный удар. Сначала я подумал, что сломал нос, я был в шоке, это было больно", - сказал Надаль на пресс-конференции.
Испанец добавил в шутку, что "заслужил" это своей не очень хорошей игрой.
Never seen this before... Nadal's self inflicted nose bleed from a racket ricochet!👇 #USOpen #RafaelNadal𓃵— Amit Ranjan (@amitranjan) September 2, 2022
pic.twitter.com/Fh5xZXqWur
За выход в 1/8 финала Рафаэль Надаль сыграет с французом Ришаром Гаске.
36-летний Надаль является рекордсменом по количеству выигранных турниров "Большого шлема" в одиночном разряде среди мужчин (22). Испанец четыре раза становился победителем US Open.
US Open-2022 продлится до 11 сентября.
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