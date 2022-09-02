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ВИДЕО ⟩ Надаль разбил себе нос ракеткой во время матча US Open

rus.tvnet.lv
Надаль разбил себе нос ракеткой во время матча US Open
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Фото: AP/Scanpix

Испанский теннисист Рафаэль Надаль разбил себе нос ракеткой во время матча второго раунда US Open c итальянцем Фабио Фоньини.

В четвёртом сете Надаль в одном из розыгрышей пытался дотянуться до мяча, после чего ракетка ударилась о корт и отскочила прямо ему в нос.

У испанца началось кровотечение, и ему потребовалась помощь врача. Затем встреча была продолжена и завершилась победой Надаля со счётом 2:6, 6:4, 6:2, 6:1.

"Это был сильный удар. Сначала я подумал, что сломал нос, я был в шоке, это было больно", - сказал Надаль на пресс-конференции.

Испанец добавил в шутку, что "заслужил" это своей не очень хорошей игрой.

Фото: instagram.com

За выход в 1/8 финала Рафаэль Надаль сыграет с французом Ришаром Гаске.

36-летний Надаль является рекордсменом по количеству выигранных турниров "Большого шлема" в одиночном разряде среди мужчин (22). Испанец четыре раза становился победителем US Open.

US Open-2022 продлится до 11 сентября.

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