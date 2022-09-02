Пабрикс: Россия должна проиграть эту войну и излечиться от империализма

Он также сравнил это с началом Второй мировой войны, когда нацистской Германии разрешили захватывать территории одну за другой.

"Мы не можем отменить санкции - они должны ощутить последствия, как фашистская Германия после Второй мировой войны. Никакие санкции не будут сняты, пока не будет подписано реальное соглашение о восстановлении и репарациях Украины (...). Чтобы Россия больше никогда не вела себя как империя, она должна заплатить за восстановление статуса-кво и физически - деньгами - за то, что они сделали в Украине", - заявил экс-президент Эстонии.

Он также подчеркнул необходимость военного трибунала в Нюрнберге за преступления российского политического и военного руководства - только тогда, по его словам, можно пытаться восстановить отношения с Россией.

Вице-министр иностранных дел Литвы Мантас Адоменас также подчеркнул, что Россия начала войну против Украины не в стратегических, а в "идеологических и колониальных" целях. До этого, по его словам, Россия неоднократно демонстрировала свое стремление узурпировать другие народы и превратить их в "граждан второго сорта".

"Если Россия увидит другие территории, которые она может аннексировать, они станут мишенью для дальнейшей агрессии. Так что украинцы обязательно должны победить. Второе условие зависит от нас - от свободного западного мира. Мы должны обеспечить постоянную помощь, политическую помощь", - подчеркнул Адоменас.

Он сказал, что в настоящее время рассматривается вопрос об ограничении российских виз, а отказ от энергетической зависимости от России призван "не проучить кого-то, а обеспечить нашу безопасность".

Член Палаты общин Великобритании Тугенхат напомнил, что в прошлом речь шла о том, что Россия станет либо союзником Европы, либо Китая.

"Путин движется в сторону Китая, а не в сторону свободного мира, и это может представлять угрозу для самой России", - сказал он.

"Эта война - надеюсь, последняя империалистическая война России - может положить конец той форме тирании, свидетелями которой мы были в прошлом веке. (...) Может быть, это будет конец этому насилию и в Россию придет демократия", - надеется политик.