В Золитуде пьяный водитель поцарапал чужие авто и угрожал полиции. С ним был пятилетний сын

Прибывшие на место стражи порядка заметили припаркованный автомобиль. За рулем автомобиля сидел мужчина, а на пассажирском сиденье находился его пятилетний сын. Оба слушали в машине громкую музыку, и было видно, что отец ребенка находится в состоянии алкогольного опьянения.

Спустя время мужчина стал агрессивным, не захотел подчиняться стражам порядка и начал угрожать. Полицейские неоднократно просили мужчину связаться с матерью ребенка, так как он не может заботиться о нем в состоянии алкогольного опьянения.

Позже к полиции подошел очевидец и заявил, что мужчина ранее толкнул его автомобиль и поцарапал два других транспортных средства. К поцарапанным машинам подошли их владельцы и подтвердили, что их автомобили повреждены.

Вскоре из соседнего дома вышли бабушка и дедушка ребенка, поэтому пятилетнего мальчика сотрудники полиции передали родным. В свою очередь, нарушителя спокойствия задержали и посадили в полицейский автомобиль, потому что он не подчинялся требования сотрудников муниципальной полиции.

На место прибыла бригада Госполиции, после чего было принято решение доставить мужчину на улицу Твайка для проверки концентрации алкоголя, которая показала 2,84 промилле.

Информация передана в Рижский сиротский суд и социальную службу. Ответственность мужчины будет оценивать Государственная полиция.