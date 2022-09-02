Изъято 200 саженцев конопли: земгальский пожарный основал наркоплантацию

В конце августа IDB направил в прокуратуру уголовное дело, которое было возбуждено в отношении должностного лица Земгальской региональной бригады Государственной пожарно-спасательной службы и частного лица за самовольный посев и выращивание растений, содержащих наркотические вещества.

IDB установило, что указанные лица выращивали растения, содержащие наркотическое вещество - марихуану, на больших площадях в самодельной теплице. В ходе уголовного процесса было изъято и передано на экспертизу около 200 саженцев растений.

В ходе расследования уголовного процесса к лицам, причастным к уголовному правонарушению, были применены меры пресечения, не связанные с лишением свободы, в том числе запрет должностному лицу VUGD занимать определенную должность.

Указанное уголовное преступление было раскрыто и расследовано в сотрудничестве с Государственной полицией.

В первом полугодии 2022 года Бюро внутренней безопасности провело досудебные расследования по 91 уголовному делу. За первое полугодие текущего года в прокуратуру передано 26 уголовных дел в отношении 37 лиц, в том числе 29 должностных лиц подведомственных учреждений МВД по 36 уголовным правонарушениям, совершенным как при исполнении служебных, так и вне служебных обязанностей.