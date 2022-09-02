В понедельник, 5 сентября, в 15:00 на Адажском полигоне будет представлен прототип полноприводного автомобиля VR-1-FOX, разработанный компаниями Baltic Motorsport Promotion и Vāgi, который, был создан с учетом географических условий Латвии специально для нужд Национальных вооруженных сил, сообщили в Минобороны.
Для латвийской армии разработан прототип полноприводной машины
В мероприятии примут участие министр обороны Артис Пабрикс, командующий Национальными вооруженными силами генерал-лейтенант Леонид Калниньш, командующий механизированной пехотной бригадой Сухопутных войск полковник Сандрис Гаугерс, а также представитель Baltic Motorsport Promotion и автор идеи автомобиля.
VR-1-FOX военный автомобиль с открытым кузовом, пригодный для перевозки как личного состава, так и грузов, сочетающий в себе маневренность легкого багги с прочностью внедорожника. Автомобиль имеет независимую подвеску всех колес и регулируемую систему полного привода.
Латвийские компании были максимально вовлечены в разработку прототипа, чтобы внести дополнительный вклад в экономику Латвии и обеспечить надежность поставок, продолжая развитие проекта.
В 2020 году Baltic Motorsport Promotion приняло участие в конкурсе грантовых проектов, организованном Министерством обороны, получив финансирование в размере 191 356 евро. Своим опытом и навыками в разработке прототипа поделились представители Национальных вооруженных сил и инженеры Рижского технического университета.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!