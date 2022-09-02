Россия может привлечь к войне в Украине еще 350 000 солдат, заявил в телевизионном эфире представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.
Киев: Россия может пустить в дело в войне против Украины еще до 350 000 солдат
"Многие подразделения российский армии осуществляют только охрану и защиту объектов как на территории России, так и за ее границами, - пояснило должностное лицо. - Кроме того, у России есть сильный контингент в Сирии. У России развернута сеть военных баз на территории бывшего Советского Союза - они есть как в Армении, так и в Таджикистане, контингент в Нагорном Карабахе, контингент в Казахстане".
"Таким образом, если сложить все это вместе, то получается от 300 до 350 тысяч, которые Россия может пустить в дело в войне против Украины", - сообщил представитель украинской военной разведки.
Кадровый голод в рядах армии страны-агрессора был ярко обозначен потерями солдат, которые оккупанты несли уже с первых дней войны, отметил он.
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По словам Скибицкого, в марте и апреле правительство России приняло решение использовать в боях только тех солдат, которые подписали с вооруженными силами соответствующие договоры. Когда в рядах российской армии выросло число погибших и раненых, людей, желавших заключить контракты на службу в армии, стало меньше.
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