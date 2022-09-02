Киев: Россия может пустить в дело в войне против Украины еще до 350 000 солдат

"Многие подразделения российский армии осуществляют только охрану и защиту объектов как на территории России, так и за ее границами, - пояснило должностное лицо. - Кроме того, у России есть сильный контингент в Сирии. У России развернута сеть военных баз на территории бывшего Советского Союза - они есть как в Армении, так и в Таджикистане, контингент в Нагорном Карабахе, контингент в Казахстане".