Опрос показал, сколько жителей России поддерживают войну в Украине

"Уровень поддержки действий Вооруженных сил Российской Федерации в Украине за летние месяцы не изменился - 46%. Действия российской армии "определенно поддерживают" 46% жителей, а еще 30% - скорее поддерживают", - указали авторы исследования.

"Всего 17% не поддерживают", - констатировано в исследовании, проведенном с 25 по 31 августа.

Наибольшая поддержка войны наблюдается среди жителей старшего возраста - в этой возрастной категории положительный ответ дали 85% опрошенных.

По вопросу о том, стоит ли продолжать военные действия, или же необходимо перейти к переговорам, общество разделилось на две почти равные части.

48% жителей России считают, что войну продолжать нужно, а 44% - что нужно начать мирные переговоры, свидетельствуют результаты исследования.