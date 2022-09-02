В августе цены на продукты питания в мире были на 1,9% ниже, чем в июне. Таким образом, цены снижаются уже пятый месяц подряд, сообщает Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (FAO).
ООН: Цены на продукты питания в мире падают уже пятый месяц подряд
FAO отмечает, что падение цен частично можно объяснить восстановлением экспорта из черноморских портов Украины.
По сравнению с прошлым месяцем, больше всего снизились цены на растительное масло, которое подешевело на 3,3%. В свою очередь цены на зерно в августе были на 1,4% ниже, чем в июле, чему способствовало падение цен на пшеницу на 5,1%. В то же время цены на рис в августе были стабильными.
Индекс цен FAO на растительные масла по сравнению с июлем снизился на 3,3%, достигнув уровня чуть ниже августа 2021 года.
Однако мировые цены на соевое масло умеренно выросли, так как были опасения о неблагоприятном влиянии погоды на производство в США. Впрочем, FAO отмечает, что рост цен на соевое масло компенсировали низкие цены на биржах на пальмовое, подсолнечное и рапсовое масло.
Кроме того, данные свидетельствуют, что цены на молочные продукты в августе, по сравнению с июлем, снизились на 2%. Несмотря на падение цен, в августе они были на 23,5% выше, чем в августе прошлого года. FAO поясняет, что цены на молоко снижаются, принимая во внимание ожидание роста поставок из Новой Зеландии, хотя в Западной Европе и США объемы производства снизились.
В свою очередь стоимость сыра в августе выросла уже десятый месяц подряд.
Организация также информирует, что индекс цен на мясо, по сравнению с июлем этого года, снизился на 1,5%, однако по сравнению с августом прошлого года мясо дороже на 8,2%. Цены на мясо домашней птицы на мировом рынке в августе снизились в связи с ростом возможностей экспорта, а говядина подешевела в связи со снижением внутреннего спроса в отдельных государствах-экспортерах. В свою очередь стоимость свинины немного выросла.
По сравнению с июлем упали и цены на сахар - на 2,1%. FAO указывает, что достигнут самый низкий уровень цен с июля 2021 года. Главным образом это связано с установкой высоких "потолков" экспорта в индии и низких цен на этанол в Бразилии.
Напомним, 1 августа из портов Украины возобновился экспорт зерна и продуктов питания.
В марте цены на продукты питания в мире достигли наивысшего уровня в связи с вторжением России в Украину, из-за чего возник дефицит определенного сырья.
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