ООН: Цены на продукты питания в мире падают уже пятый месяц подряд

FAO отмечает, что падение цен частично можно объяснить восстановлением экспорта из черноморских портов Украины.

По сравнению с прошлым месяцем, больше всего снизились цены на растительное масло, которое подешевело на 3,3%. В свою очередь цены на зерно в августе были на 1,4% ниже, чем в июле, чему способствовало падение цен на пшеницу на 5,1%. В то же время цены на рис в августе были стабильными.

Индекс цен FAO на растительные масла по сравнению с июлем снизился на 3,3%, достигнув уровня чуть ниже августа 2021 года.

Однако мировые цены на соевое масло умеренно выросли, так как были опасения о неблагоприятном влиянии погоды на производство в США. Впрочем, FAO отмечает, что рост цен на соевое масло компенсировали низкие цены на биржах на пальмовое, подсолнечное и рапсовое масло.