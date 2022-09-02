Главное за 2 сентября ⟩ Страсти по отоплению, снижение цен на продукты питания и семейная поножовщина в автобусе

Популярный украинский инфлюэнсер София Стужук, которая приехала в Латвию со своими тремя детьми после вторжения России в Украину, теперь поселилась в шикарном особняке в Риге.

В конце августа российский актер Павел Прилучный женился в Армении на актрисе Зепюр Брутян. Через несколько дней после свадьбы он прокомментировал скандальный развод с бывшей женой Агатой Муцениеце. Она тоже решила высказаться, а также рассказала в новом выпуске своего влога об отношениях с бывшей свекровью Любовью Прилучной.

В соцсетях девушки показывают тату с горгоной Медузой и рассказывают о пережитом травматическом опыте, рассказывает Medialeaks.

Пилот американской авиакомпании Southwest Airlines пригрозил пассажирам, что вернет самолет обратно к воротам, если те не прекратят отправлять друг другу голые снимки через AirDrop. Видео с заявлением пилота опубликовал в TikTok пользователь Teighlor Marsalis, рассказывает "Афиша Daily".

Тереза Мартинцова из Чехии любит татуировки не меньше тенниса, поэтому в свободное время украшает ими своё спортивное тело.

1 сентября состоялись праздничные линейки по случаю Дня знаний - многие знаменитости проводили своих детей в школу. Смотрите, как это было.

Что делать, если продукты, список которых как мантру из года в год повторяют модные диетологи, вы просто не можете себе позволить? Цены в магазинах растут как на дрожжах: стоимость одного только лосося увеличилась примерно в полтора раза и, по прогнозам, продолжит расти.

Ученые единодушно утверждают, что секс - вагинальный, оральный, анальный и даже мастурбация подростков - исчезает из нашей жизни во всех возрастах. Люди 30 лет назад и даже в 2009 году занимались сексом больше, чем сегодня. Что с нами произошло - ответ на этот вопрос в своей колонке на портале 15min.lt ищет литовская художница Неринга Рекашуте.