Вот и подходит к концу рабочая неделя, которая принесла нам настоящую осень - как на календаре, так и за окном. Впереди - первые в этом учебном году выходные, проведите их достойно! Но сначала узнайте о том, что же интересного произошло в Латвии и мире в пятницу, 2 сентября.
Главное за 2 сентября ⟩ Страсти по отоплению, снижение цен на продукты питания и семейная поножовщина в автобусе
Новости Латвии:
Плата за тепло для рижан с октября повысится на 40%, сообщает AО Rīgas siltums. Предприятие напоминает, что государственная поддержка домохозяйств предусматривает компенсировать половину роста цены на тепловую энергию свыше 68 евро за мегаватт-час. Это означает, что с учетом компенсаций плата за отопление увеличится на 40%, с нынешних 85,45 до 119,30 евро за мегаватт-час.
Руководство и структура собственников Latvijas gāze не заинтересованы в мире и ясности для жителей Латвии, заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш в интервью программе Латвийского телевидения Rīta panorāma.
Депутат Сейма Мария Голубева ("Для развития/За!") и полковник запаса Национальных вооруженных сил (НВС) Игорь Раев ("Объединенный список") в новой программе "Кто вам платит?/Дебаты" дискутировали об обязательной службе в армии и о том, как это должно быть реализовано.
Игнорируя закон и результаты опроса жителей, в ходе которого люди проголосовали за демонтаж памятника "Освободителям Резекне", самоуправление предложит переместить его на Братское кладбище на улице Миера, сообщили в отделе по связям Резекненской думы.
Рижское самоуправление готовит информацию для людей, которые в случае увеличения счетов смогут претендовать на пособия, сообщил агентству LETA председатель комитета Рижской думы по социальным вопросам Виестур Клейнбергс. Он заявил, что будет подготовлена информация, которая пригодится в основном тем людям, которые пока не сталкивались с такой ситуацией и не знают, куда и к кому обратиться за помощью и какие документы предоставить.
В нынешних сложных обстоятельствах забастовка педагогов в Латвии не нужна, заявил в передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении премьер-министр Кришьянис Кариньш. Премьер подчеркнул, что хорошо понимает опасения педагогов по поводу различных неясностей - какой будет ситуация с зарплатами при новой модели финансирования оплаты труда учителей, как будет происходить переход на новое содержание обучения и т. д.
В воскресенье, 4 августа, следует ожидать ограничения движения в районе Сигулды, поскольку там пройдет велопробег, предупреждает Latvijas valsts ceļi.
В Риге женщина во время ссоры в общественном транспорте ударила супруга ножом, сообщает Государственная полиция. Инцидент произошел на этой неделе в автобусе. После инцидента мужчина был доставлен в медицинское учреждение и вечером того же дня отпущен домой.
С понедельника, 5 сентября, изменится время работы торгово-развлекательных центров Akropole Alfa и Akropole Rīga – в дальнейшем большинство магазинов и мест оказания услуг будут открыты с 10:00 до 21:00. При этом график работы таких мест торговли и оказания услуг, как продовольственные супермаркеты, отдельные рестораны и кафе, спортивные клубы и кинотеатры, в настоящее время остается без изменений.
Премьер-министр Кришьянис Кариньш поручил Министерству экономики оценить возможности снижения энергопотребления в системах централизованного теплоснабжения с целью снижения счетов жителей за тепло в зимнее время.
45-летний мужчина тяжело переживал неудачу в романтических делах и попытался совершить убийство из мести - выследил в Елгаве мать троих детей и заложил взрывчатку около ее машины, сообщает программа Degpunktā.
За рубежом:
В августе цены на продукты питания в мире были на 1,9% ниже, чем в июне. Таким образом, цены снижаются уже пятый месяц подряд, сообщает Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (FAO). FAO отмечает, что падение цен частично можно объяснить восстановлением экспорта из черноморских портов Украины.
Би-би-си на основании открытых источников удалось установить имена более 6020 российских военных, погибших на войне в Украине. Особенно чувствительные потери понесли отряды спецназа, а также младшие офицеры. Восполнить их отсутствие российской армии будет непросто, считают опрошенные Би-би-си эксперты.
76% жителей России поддерживают войну против Украины, свидетельствуют результаты опроса, проведенного российской негосударственной организацией "Левада-Центр". "Уровень поддержки действий Вооруженных сил Российской Федерации в Украине за летние месяцы не изменился - 46%. Действия российской армии "определенно поддерживают" 46% жителей, а еще 30% - скорее поддерживают", - указали авторы исследования.
Президент России Владимир Путин приказал российским войскам до 15 сентября обеспечить контроль над всей Донецкой областью Украины, сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.
В возрасте 32 лет умерла актриса Чарлби Дин (Charlbi Dean), звезда фильма "Треугольник печали", который получил Золотую пальмовую ветвь на 75-м Каннском кинофестивале в 2022 году, пишет Spletnik.ru со ссылкой на Deadline.
Интересное чтиво:
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Популярный украинский инфлюэнсер София Стужук, которая приехала в Латвию со своими тремя детьми после вторжения России в Украину, теперь поселилась в шикарном особняке в Риге.
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