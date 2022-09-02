Соратники Алексея Навального в пятницу публикуют свежее фото политика, отбывающего наказание в штрафном изоляторе, куда его поместила администрация колонии строгого режима №6 во Владимирской области уже третий раз за две недели.
Фото дня: Навальный после ШИЗО на видеосвязи с судом
Из колонии оппозиционер участвовал по видеосвязи в заседании суда, который рассматривал очередные его иски. Во-первых, Навальный требует назвать заказчиков изделий, которые он производит в колонии. Во-вторых, оспаривает вынесенное ему предостережение о создании тюремного профсоюза. Заседание по обоим искам в итоге отложили до 21 сентября.
Навальный, отбывающий срок в девять лет, находится в заключении уже 592 дня, пишет его пресс-секретарь Кира Ярмыш. В колонию строгого режима политика перевели 14 июня - до этого он находился к колонии общего режима, куда его отправили, заменив условный срок на реальный по делу "Ив Роше".
15 августа Навальный в первый раз попал в ШИЗО на трое суток. Формально - за расстегнутую верхнюю пуговицу тюремной робы. Однако сам политик считает, что это месть за его попытку создать профсоюз заключенных и тюремщиков.
Второй раз - еще на пять суток за "нарушение правил конвоирования". На этой неделе он был отправлен в ШИЗО - уже на семь суток - за то, что "неправильно представился".
И вот как выглядит политик в ШИЗО - "камере 2х3, в которой ты 15 часов проводишь в положении "стоя" или "сидя", как это описывала Ярмыш.
У Алексея сегодня - буквально из ШИЗО - суд о признании незаконным предостережения о проведении митингов его профсоюза. И он прямо в процессе суда агитирует сотрудников колонии вступать в профсоюз! pic.twitter.com/hlGLopLTxW— Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) September 2, 2022
Адвокат Навального Вадим Кобзев сообщал, что политику начали колоть обезболивающее после пребывания в таких условиях. Он называл это "ультиматумом Навальному": "Не будешь вести себя тихо - сделаем инвалидом".
В последний раз фото Навального из колонии публиковались в конце июня.