Фото дня: Навальный после ШИЗО на видеосвязи с судом

Из колонии оппозиционер участвовал по видеосвязи в заседании суда, который рассматривал очередные его иски. Во-первых, Навальный требует назвать заказчиков изделий, которые он производит в колонии. Во-вторых, оспаривает вынесенное ему предостережение о создании тюремного профсоюза. Заседание по обоим искам в итоге отложили до 21 сентября.

Навальный, отбывающий срок в девять лет, находится в заключении уже 592 дня, пишет его пресс-секретарь Кира Ярмыш. В колонию строгого режима политика перевели 14 июня - до этого он находился к колонии общего режима, куда его отправили, заменив условный срок на реальный по делу "Ив Роше".

15 августа Навальный в первый раз попал в ШИЗО на трое суток. Формально - за расстегнутую верхнюю пуговицу тюремной робы. Однако сам политик считает, что это месть за его попытку создать профсоюз заключенных и тюремщиков.