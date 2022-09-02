ЕМА: Этой зимой могут появиться совершенно новые штаммы Covid-19

"Возможно, появится совершенно новый вариант, который мы сегодня предусмотреть не можем", - заявил на пресс-конференции руководитель стратегии вакцинации ЕМА Марко Кавалери.

Не исключено, что этой зимой новые штаммы будут ближе к ранним штаммам омикрона, которые теперь в основном опережают типа BA.4 и BA.5, сказал Кавалери.

В четверг ЕМА утвердило вакцины против Covid-19 производств Pfizer/BioNTech и Moderna, адаптированные к омикрон-штамму.

Так называемые "бивалентные" вакцины работают как против исходного вируса Covid-19, так и против варианта омикрон BA.1, который впервые был выявлен в ноябре, сообщило ЕМА.

В сообщении также отмечается, что эти вакцины предусмотрены для вакцинации людей в возрасте от 12 лет.

Однако вакцины не адаптированы к омикрон-штаммам BA.4 и BA.5, которые вызывают более легкое заболевание, но гораздо заразнее предыдущих вариантов Covid-19, и вызвали волны заболевания в Европе и США.

Планируется, что вакцины, адаптированные к штаммам BA.4 и BA.5 будут утверждены в течение ближайших недель.

Несмотря на то, что вакцины помогли снизить число госпитализированных с Covid-19 пациентов и смертей, доступные в данный момент вакцины главным образом предусмотрены для более ранних штаммов коронавируса.

Всемирная организация здравоохранения еще в июле предупредила, что пандемия Covid-19 не закончилась.