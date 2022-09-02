Этой зимой могут появиться совершенно новые штаммы Covid-19, однако имеющиеся вакцины должны защитить людей от серьезного заболевания и смерти, сообщило в пятницу Европейское агентство лекарственных средств (EMA).
ЕМА: Этой зимой могут появиться совершенно новые штаммы Covid-19
"Возможно, появится совершенно новый вариант, который мы сегодня предусмотреть не можем", - заявил на пресс-конференции руководитель стратегии вакцинации ЕМА Марко Кавалери.
Не исключено, что этой зимой новые штаммы будут ближе к ранним штаммам омикрона, которые теперь в основном опережают типа BA.4 и BA.5, сказал Кавалери.
В четверг ЕМА утвердило вакцины против Covid-19 производств Pfizer/BioNTech и Moderna, адаптированные к омикрон-штамму.
Так называемые "бивалентные" вакцины работают как против исходного вируса Covid-19, так и против варианта омикрон BA.1, который впервые был выявлен в ноябре, сообщило ЕМА.
В сообщении также отмечается, что эти вакцины предусмотрены для вакцинации людей в возрасте от 12 лет.
Однако вакцины не адаптированы к омикрон-штаммам BA.4 и BA.5, которые вызывают более легкое заболевание, но гораздо заразнее предыдущих вариантов Covid-19, и вызвали волны заболевания в Европе и США.
Планируется, что вакцины, адаптированные к штаммам BA.4 и BA.5 будут утверждены в течение ближайших недель.
Несмотря на то, что вакцины помогли снизить число госпитализированных с Covid-19 пациентов и смертей, доступные в данный момент вакцины главным образом предусмотрены для более ранних штаммов коронавируса.
Всемирная организация здравоохранения еще в июле предупредила, что пандемия Covid-19 не закончилась.
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