26 ножевых ранений: жителя Эстонии обвиняют в жестоком убийстве матери

"Александр Иванов обвиняется в особо жестоком убийстве своей матери. Он нанес матери 20-26 ножевых ранений", - сказала BNS прокурор Пыхьяской окружной прокуратуры Диана Хелила.

Суд приступит к рассмотрению уголовного дела по существу 12 декабря. Пенитенциарный кодекс предусматривает за убийство при отягчающих обстоятельствах тюремное заключение на срок от восьми до двадцати лет или пожизненное заключение.