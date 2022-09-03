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26 ножевых ранений: жителя Эстонии обвиняют в жестоком убийстве матери

rus.postimees.ee BNS
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26 ножевых ранений: жителя Эстонии обвиняют в жестоком убийстве матери
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Нож.
Нож. Фото: Toomas Huik

В четверг, 1 сентября, в Харьюском уездном суде Эстонии состоялось предварительное слушание по уголовному делу мужчины, обвиняемого в убийстве своей матери, передает Rus.Postimees.

"Александр Иванов обвиняется в особо жестоком убийстве своей матери. Он нанес матери 20-26 ножевых ранений", - сказала BNS прокурор Пыхьяской окружной прокуратуры Диана Хелила.

Суд приступит к рассмотрению уголовного дела по существу 12 декабря. Пенитенциарный кодекс предусматривает за убийство при отягчающих обстоятельствах тюремное заключение на срок от восьми до двадцати лет или пожизненное заключение.

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