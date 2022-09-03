По меньшей мере восемь российских олигархов покончили жизнь самоубийством или погибли в результате несчастных случаев с конца января. Шесть из них были связаны с двумя крупнейшими российскими энергетическими компаниями, сообщает CNN.
За полгода загадочно погибли уже восемь влиятельных российских бизнесменов
Четверо из шести погибших бизнесменов были связаны с "Газпромом" и одной из его дочерних компаний, еще двое - с компанией "Лукойл".
Как сообщалось, на этой неделе скончался глава совета директоров нефтяной компании "Лукойл" Равиль Маганов. 67-летнего Маганова лечили в Московской центральной клинической больнице - в отделении, расположенном на шестом этаже больницы.
Российские СМИ "РЕН ТВ" и "Интерфакс" со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщают, что Маганов погиб, выпав из окна.
Еще один глава "Лукойла" Александр Субботин был найден мертвым в мае под Москвой. Сообщается, что он посещал целителя. Российские СМИ сообщили, что скорую помощь вызвали из-за того, что мужчина лежал без сознания с сердечной недостаточностью.
Смерти, связанные с "Газпромом"
О первой смерти российские СМИ сообщили 30 января. Генеральный директор "Газпрома" Леонид Шульман был найден мертвым на даче. СМИ сообщили, что также была найдена предсмертная записка.
Через месяц был найден мертвым еще один высокопоставленный представитель "Газпрома". 25 февраля нашли мертвым Александра Тюлакова. Его нашли в собственном гараже, а СМИ сообщили, что Тюлаков покончил жизнь самоубийством.
CNN попыталась связаться с "Газпромом", чтобы получить информацию о двух погибших, но предприятие не ответило.
В апреле при загадочных обстоятельствах погибли еще двое российских бизнесменов, связанных с "Газпромом".
Одним из погибших стал бывший вице-президент "Газпромбанка" Владислав Аваев. Его нашли мертвым вместе с женой и дочерью в московской квартире 18 апреля. Полиция расследует смерть Аваева как убийство и самоубийство. Близкие к Аваеву люди заявили, что не верят в то, что бизнесмен покончил жизнь самоубийством.
Спустя сутки, 19 апреля, в своем доме в Барселоне, Испания, мертвым был найден еще один бизнесмен, имеющий отношение к "Газпрому", - Сергей Протосеня. Также обнаружены тела его жены и дочери со следами насильственной смерти.
28 февраля в своем доме в Англии был найден мертвым российский нефтегазовый миллиардер украинского происхождения Михаил Уотфорд. Полиция заявила, что нет оснований полагать, что Уотфорд умер насильственной смертью.
Другой бизнесмен, владелец компании по производству медицинских товаров Василий Мельников, был найден мертвым в конце марта. Российские СМИ сообщили, что Мельников, его жена и двое их детей были найдены убитыми.
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