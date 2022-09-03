За полгода загадочно погибли уже восемь влиятельных российских бизнесменов

CNN попыталась связаться с "Газпромом", чтобы получить информацию о двух погибших, но предприятие не ответило.

В апреле при загадочных обстоятельствах погибли еще двое российских бизнесменов, связанных с "Газпромом".

Одним из погибших стал бывший вице-президент "Газпромбанка" Владислав Аваев. Его нашли мертвым вместе с женой и дочерью в московской квартире 18 апреля. Полиция расследует смерть Аваева как убийство и самоубийство. Близкие к Аваеву люди заявили, что не верят в то, что бизнесмен покончил жизнь самоубийством.

Спустя сутки, 19 апреля, в своем доме в Барселоне, Испания, мертвым был найден еще один бизнесмен, имеющий отношение к "Газпрому", - Сергей Протосеня. Также обнаружены тела его жены и дочери со следами насильственной смерти.

28 февраля в своем доме в Англии был найден мертвым российский нефтегазовый миллиардер украинского происхождения Михаил Уотфорд. Полиция заявила, что нет оснований полагать, что Уотфорд умер насильственной смертью.

Другой бизнесмен, владелец компании по производству медицинских товаров Василий Мельников, был найден мертвым в конце марта. Российские СМИ сообщили, что Мельников, его жена и двое их детей были найдены убитыми.