На этой неделе в интернете стало вирусным видео, на котором легендарный чешский футболист Павел Недвед, выступавший за "Ювентус", развлекается в компании трёх полуголых девушек, одну из которых он трогает за грудь. Половина комментаторов обрушились на полузащитника с обвинениями, остальные же решили его защитить, пишет Kick!
Видео ⟩ Легендарный Павел Недвед попал на видео в компании полуголых девушек. Фанаты негодуют
Легенда "Юве" исполнил эротический танец с тремя полуголыми девушками под песню Bailando Энрике Иглесиаса.
В "Ювентусе" комментировать видео наотрез отказались и заявили, что не касаются личной жизни его руководителей и тем более не станут обсуждать её в СМИ.
В интернете появилось и другое видео - как после вечеринки Недвед пытается вернуться домой. Кажется, это даётся бывшему футболисту с трудом.
Da sobrio era sempre per terra. Da ubriaco ha resistito molto di piu. #Nedved pic.twitter.com/EMDN00P49b— jacopo fontanelli (@jacopofont84) August 29, 2022
В 2019 году Недвед развёлся с женой Иваной, с которой был вместе на протяжении 25 лет. У пары даже родились двое детей, которых родители назвали в свою честь. После развода Недвед встречался с Люцией Ановчиновой, которая моложе его на 23 года. В конце 2021 года выяснилось, что и эта пара разошлась, а новой возлюбленной Недведа стала популярная певица из Словакии Дара Роллинс.
Реакция в соцсетях
Болельщики в социальных сетях принялись осуждать поведение Павла Недведа: "Алкоголь делает из людей животных. Может, нужно знать меру?", "Куда катится этот мужчина? Его детям будет стыдно видеть это", "Это просто оскорбительно по отношению к девушкам - вот так лапать их. Это не веселье и не отдых. Почему бы "Юве" не наказать своего босса?", "Если бы мой отец устроил такое в будний день, я сдал бы его в дом престарелых", "Это не тот легендарный человек, за которым я следил и восхищался в детстве", "Я всегда задавался вопросом, им вообще бывает стыдно за свои поступки? Или деньги заставили совесть заткнуться?".
Впрочем, некоторым пользователям досуг Недведа показался чертовски привлекательным: "В какой-то момент жизни я просто хочу стать таким же крутым, как Недвед", "Контроль мяча - 99, дриблинг - 99, баланс - 99", "Завидуйте, зануды!", "Нас обманули. У Недведа больше одного "Золотого мяча", "Эх, и почему я не Недвед…"
Павел Недвед - один из успешнейших футболистов в истории Чехии. Считается одним из лучших полузащитников своего времени, удостоен "Золотого мяча" 2003 года как лучший игрок сезона. Известен своей выносливостью и фланговыми проходами. Болельщики "Ювентуса" прозвали его "Чешской фурией".
Павел завершил карьеру игрока в 2009 году после 19 сезонов в профессиональном футболе. За сборную Чехии сыграл 91 матч, заняв второе место на чемпионате Европы 1996 года.
В данный момент Недвед в основном отвечает за набор новых игроков в "Ювентус".
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