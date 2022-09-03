Видео ⟩ Легендарный Павел Недвед попал на видео в компании полуголых девушек. Фанаты негодуют

Впрочем, некоторым пользователям досуг Недведа показался чертовски привлекательным: "В какой-то момент жизни я просто хочу стать таким же крутым, как Недвед", "Контроль мяча - 99, дриблинг - 99, баланс - 99", "Завидуйте, зануды!", "Нас обманули. У Недведа больше одного "Золотого мяча", "Эх, и почему я не Недвед…"

Павел Недвед - один из успешнейших футболистов в истории Чехии. Считается одним из лучших полузащитников своего времени, удостоен "Золотого мяча" 2003 года как лучший игрок сезона. Известен своей выносливостью и фланговыми проходами. Болельщики "Ювентуса" прозвали его "Чешской фурией".

Павел завершил карьеру игрока в 2009 году после 19 сезонов в профессиональном футболе. За сборную Чехии сыграл 91 матч, заняв второе место на чемпионате Европы 1996 года.

В данный момент Недвед в основном отвечает за набор новых игроков в "Ювентус".